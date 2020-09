El abogado Gregorio Dalbón, uno de los representantes legales de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en contacto con, refirió: “si la justicia decide que se puede trasladar a dedo, bueno, se trasladará a dedo a los jueces, si la Corte decide a favor de la Constitución que es nuestra carta magna, que es el Senado el que debe cumplir con el requisito ultimo de aceptar a una persona como juez, luego de concursar habiendo sido propuesto por el presidente, tendrá una decisión más constitucional”.Consideró que la otra opción “es quizá una decisión más corporativa, que tiene que ver con lo que quiere determinado público en la Argentina que cree que de esa manera va obtener un triunfo”.El letrado advirtió que la decisión final de la Corte marcará el futuro de los miembros del máximo tribunal y de cada juez en relación a los traslados, pero el país seguirá teniendo a Alberto Fernández como presidente, a Cristina Fernández de presidenta del Senado de la Nación, quienes seguirán gobernando.Consultado respecto de si, en la hipótesis que si la Corte Suprema de Justicia de la Nación adopte la postura de que permanezcan los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, no sentaría un precedente para que Alberto Fernández pueda trasladar vía Decretos de Necesidad y Urgencia a jueces, a gusto y paladar, tal cual lo hizo su antecesor, Mauricio Macri, Dalbón opinó: “lógicamente sí, pero Alberto Fernández es un demócrata, jamás lo haría, jamás aprovecharía una circunstancia que tenga que ver con una decisión de la Corte que a priori acepta una inconstitucionalidad manifiesta que es mover a jueces por decreto”.Además, explicó que la Corte puede “hacer lo que quiere”, incluso manejar el traslado de jueces por decreto, lo que no puede, es salir de esa circunstancia.Y esas consecuencias son irreversibles, incluso ante el juicio de la historia.“Alberto va pasar a la historia por ser un demócrata, una persona republicana y por respetar la Constitución, yo no estoy de acuerdo con varios compañeros y con varios colegas, es que si la Corte decide a favor de los jueces, entonces Alberto va poder mover como quiera a los jueces, están equivocados, Alberto va seguir respetando la Constitución”, afirmó.Contrastó esto con la decisión de los cortesanos, que “no respetaron la Constitución y fallaron a favor de lo que quieren las corporaciones más importantes del país, el poder real, y alguna vez en su vida van a tener una consecuencia, que no es una amenaza de juicio político ni nada por el estilo, pero la vida de las personas de bien, siempre hay consecuencias cuando uno hace algo mal”.Anticipó que el resto de los supremos no querrá terminar su carrera con esta mancha y solo han “inflado un globo” acompañando al doctor Carlos Rosenkrantz con el per saltum, pero en última instancia, sus pares, van a “pinchar el globo” dejándolo caer.Destacó que los medios de comunicación van a seguir tratando de ensuciar la imagen de Cristina Fernández, diciendo que todo se hace para su impunidad cuando las causas van cayendo, puesto están hechas con el lawfare, los medios, jueces corruptos, fiscales extorsionadores y espías que colaboraban.“Pensaron que con los 57 mil millones de dólares les iba a alcanzar para la campaña y se encontraron con una mujer, con un teléfono, un docente universitario, un pibe de ojos claros con un Clío y un libro. Con solo esas cinco cosas le ganó a 57 mil millones de dólares”, concluyó.