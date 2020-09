Formosa no registra nuevos casos positivos ni sospechosos de COVID-19

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se realizaron 195 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. Tampoco se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo vigente.En este sentido, durante la conferencia de prensa diaria del Consejo se detalló que Formosa acumula a este jueves: 101 casos diagnosticados; 82 personas recuperadas; 11 pacientes activos (10 de ellos, asintomáticos); no se registra fallecimiento por coronavirus y son siete los casos en tránsito con egreso de la provincia. Hasta el momento, se llevaron a cabo 9.902 test, con el 1,02% de positividad.En lo que respecta a la tarea preventiva que realiza la Policía en todo el territorio provincial, se comunicó que en las últimas 24 horas ingresaron 683 camiones de carga; se controlaron a 13.001 personas en la vía pública y a 8.879 vehículos. En este marco, se labraron 148 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y a 371 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Los ingresos irregulares judicializados, fueron tres.En el marco de la campaña contra el dengue, este viernes 11 se realizará control de focos y tratamiento con larvicidas en los barrios Mechero de Ing. Juárez; Talar de Las Lomitas; Evita de Laguna Blanca, el Centro de Pirané; y los barrios Eva Perón, El Quebranto y 8 de Octubre Bis de la ciudad capital.En tanto que los descacharrizados se concretarán en los barrios San Juan 1 y 2 (en conjunto con el municipio capitalino) y el barrio Eva Perón (en conjunto con Vialidad Provincial).Sobre el final, el Consejo instó a la comunidad a repensar las palabras del Papa Francisco, quien advirtió que el marco de la pandemia fue aprovechado por algunos sectores para fomentar divisiones, buscar ventajas económicas o políticas, generando o aumentando los conflictos.“Si las soluciones a la pandemia llevan la huella del egoísmo, ya sea de personas, empresas o naciones, quizás podamos salir del coronavirus, pero ciertamente no de la crisis humana y social que el virus ha resaltado y acentuado. Si cada uno pone de su parte, y si no se deja a nadie fuera, podremos regenerar buenas relaciones a nivel comunitario, nacional, internacional, y en armonía con el ambiente”, citaron la exhortación textual del Papa Francisco.“No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, concluyó el parte informativo.