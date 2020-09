Dos nuevos casos positivos de COVID-19 en Formosa

Lucha contra el dengue

Se trata de dos mujeres, contactos estrechos de positivos provenientes de Clorinda, que ya fueron trasladadas al Hospital Interdistrital Evita. Además, se comunicó que la Provincia reporta el menor índice de positividad de coronavirus en el país.El Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 informó este martes 8 que de los 200 test de vigilancia y búsqueda activa de casos realizados en las últimas 24 horas, dos de ellos dieron resultado positivo a coronavirus. Se trata de dos mujeres, asintomáticas, de 19 y 62 años de Clorinda, quienes son contactos estrechos de casos positivos previos de esa ciudad.En este sentido, se aclaró que el primer control realizado a estas personas había arrojado resultado negativo a coronavirus, y transitando su sexto día de aislamiento se reiteraron los hisopados que dieron resultado positivo; razón por la cual ellas fueron trasladadas al Hospital de Contingencia COVID-19 para su seguimiento y control.A este martes 8, Formosa acumula 101 casos diagnosticados; 82 recuperados; 11 casos activos, 10 de ellos asintomáticos. No se registra ningún fallecimiento por la enfermedad en la Provincia y son siete los casos en tránsito, con egreso de la misma.Asimismo, hay un caso extranjero importado y se realizaron 9.381 test, con el 1,08% de positividad, lo que sitúa a la provincia de Formosa con el índice más bajo del país. “Con relación al índice de positividad que informamos todos los días, es oportuno explicar que el mismo expresa la cantidad de casos positivos que se detectan en relación a la cantidad de test realizados.Nuestro indicador de positividad señala que en promedio tenemos un caso positivo detectado cada 100 test que se realizan, siendo éste el índice más bajo del país”, señaló el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, al leer el parte de prensa.Con respecto a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, se reportó que en las últimas 24 horas ingresaron 649 camiones de carga, se controlaron a 12.625 personas en la vía pública y a 7.108 vehículos. Se intervino en una fiesta privada, se labraron 179 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y a 418 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo, además a un transportista por incumplimiento del corredor sanitario.En relación al dengue, el Consejo subrayó que en las últimas dos semanas se notificaron cuatro casos y en lo que respecta a las tareas de lucha contra el vector, este miércoles 9 se realizarán controles de focos y tratamiento con larvicidas en el barrio Obrero de Ing. Juárez; el Talar de Las Lomitas; el centro de Pirané; barrio Belgrano de Laguna Blanca; Simón Bolívar y Villa Lourdes de la ciudad capital.En tanto que las tareas de descacharrizado se realizarán en el barrio Itatí 2 (en conjunto con el municipio capitalino) y el barrio Simón Bolívar (en conjunto con Vialidad Provincial).Menor índice de positividadSobre el final, desde el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 se recalcó que la provincia de Formosa tiene, actualmente, el menor índice de positividad de coronavirus en el país, y se valoró la intensa búsqueda activa de casos, con testeos realizados el todo el territorio a partir de la alerta epidemiológica permanente en base a la situación de riesgo que existe en la región.“Esta política sanitaria de prevención y cuidado desplegada en todo el territorio, sin excepciones y con especial atención a las zonas de mayor riesgo, demuestra su acierto a partir de los resultados obtenidos hasta el momento. La información que expresamos hoy nos ratifica que las decisiones sanitarias que hemos tomado son las adecuadas para proteger la salud de los 640.000 formoseños.Todos debemos estar a la altura de la responsabilidad que nos exige el momento. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, concluye el parte de prensa de este martes 8.