Di Martino desacreditó los argumentos infundados de Amarilla en cuanto a la suspensión de la última sesión en el HCD capitalino

El Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Darío Di Martino, desestimó declaraciones del ex concejal radical y actual diputado provincial, Juan Carlos Amarilla, quién argumentó erróneamente y sin conocimiento alguno su postura por el cese momentáneo de sesiones en el recinto Deliberativo.Di Martino puso en duda la capacidad intelectual de Amarrilla, por su falta de discernimiento sobre el manejo institucional del Concejo Deliberante de la Ciudad de Formosa, teniendo en cuenta, que el ex edil radical ocupó ocho años una banca representando a los ciudadanos formoseños y en ese lapso “no asimiló el reglamento en lo referido a las atribuciones del Presidente”.Fue claro al puntualizar que “Amarilla debería leer la totalidad de las facultades del Presidente del Concejo Deliberante, que expresamente en la Ley 1028, Artículo 81, Inciso 9, deja establecido que el Presidente está facultado para ejercer la representación del cuerpo, pudiendo actuar en tal carácter, a referéndum del Concejo, cuando en casos de urgencia lo justifiquen.“Y en los fundamentos de la Resolución N°11 (que suspendió la sesión del pasado miércoles 2 de septiembre), dejó acreditada la urgencia de la situación de emergencia por la medida”. Por tal caso, en el momento oportuno, (próxima sesión), se pondrá a consideración del cuerpo para su ratificación”, precisó.Ante ello, sostiene Di Martino, que “Amarilla habla desde el desconocimiento total” y “sin argumentos”, ya que: “no tiene en cuenta la realidad por la que atraviesa la Argentina con miles de infectados a diario de coronavirus, y provincias vecinas al borde del colapso sanitario por el desmadre de la situación”.“En esta situación de pandemia por el Covid-19, desde la presidencia del cuerpo, y en consonancia con el bloque del PJ, más la recomendación de las autoridades del Comité del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, y el pedido expreso realizado por los trabajadores y trabajadoras del cuerpo consideramos que la vida de la gente está por encima de cualquier imprudencia o descuido que pueda llegar a ocurrir”. “Un sólo caso de coronavirus, puede provocar una catástrofe como lo ocurrido en Jujuy o en Chaco. Por eso, no es el momento de descuidar a la gente y en particular a los trabajadores, quienes manifestaron a la presidencia su gran preocupación ante la situación protagonizada por el concejal Caballero, cuyo estado de salud no era claro al momento de la suspensión de la sesión ordinaria”, resaltó.Cabe recordar que la medida de suspender la sesión, fue resuelta por Resolución N°11 del 2 de septiembre 2020. Esta decisión respondía a la situación sanitaria del concejal Walter Daniel Caballero (UCR) quién se encontraba por esas horas en situación de aislamiento preventivo, a causa de haber estado horas antes en contacto sin utilizar barbijo con camioneros que se encontraban haciendo medidas sobre la Ruta Nacional 11 en jurisdicción de Tatané”.La Resolución en cuestión tenía vigencia hasta tanto se comprobase la no existencia de riesgos de ninguna naturaleza para la vuelta a las reuniones formales dentro del recinto, situación que el miércoles pasado no estaba clara.“El incumplimiento lo cometió Caballero, salió del ejido municipal sin autorización, conociendo los peligros que corría”, subrayó el presidente del HCD.Resaltó que la oposición de tener verdadero “interés en sesionar hubiera pedido una extraordinaria ni bien se conoció el resultado negativo del hisopado practicado al concejal Caballero”.Al igual que lo hicieran sus pares y los legisladores provinciales del PJ, Di Martino defendió las medidas de bioseguridad que se implementan en la provincia de Formosa, como el aislamiento social, disminución de la movilidad, el ingreso ordenado y administrado, los controles, el lavado de manos, el uso del alcohol en gel y la distancia social.Finalmente, el presidente del Parlamento Comunal Capitalino, invitó al diputado provincial Juan Carlos Amarilla a visitar las localidades del interior y recorrer las zonas de sequía donde el Gobernador Insfrán ha decretado la emergencia.“Lo invitamos a recorrer los canales que se están haciendo; a visualizar la situación de la gente del interior que lo voto, en lugar de quedarse en su casa, detrás de un escritorio con aire acondicionado criticando. Como diputado, debería recorrer la Provincia, que de la ciudad nos ocupamos nosotros”, completó.