Pérez: “No vamos a bajar los brazos, ni dejar de controlar”

El arquitecto Edgar Pérez, titular de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, comentó que se realizaron reuniones con representantes de supermercados y cámaras de comerciantes de la provincia, para poner fin a las actitudes “especulativas” de ciertas industrias y productoras de bienesEn este sentido, Pérez indicó que “hay algunas industrias, productoras de alimentos y bienes que siempre intentan imponer a los argentinos qué mercadería y a qué precio nos van a vender. Por lo que hemos iniciado un trabajo conjunto con el sector de comercialización local para identificar claramente quienes incumplen las medidas nacionales y dañan el bolsillo, como también las posibilidades de acceso a los alimentos”.El titular de la cartera de Defensa al Consumidor, aseguró que dichas “extorsiones hacia la cadena de comercialización” serán informadas a la Secretaría de Comercio Interior, organismo nacional que regula los precios máximos de referencia.Asimismo, aseguró que el organismo no bajará los brazos ni dejará de controlar el cumplimiento de las medidas establecidas por el Gobierno nacional “perfectamente articulado bajo la conducción del gobernador Gildo Insfrán”, y por otra parte, recordó que son 2.300 los productos con precios máximos de referencia, incluidos alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza, que hasta el momento estará vigente hasta el 31 de octubre próximo.“El cumplimiento de los precios máximos es obligatorio, sin excepciones y a lo largo de este tiempo todo lo que se ha hecho ha permitido regularizar situaciones que estaban al margen de la ley en muchos casos, en otras ponían en riesgo la salud de los formoseños al momento de adquirir un producto. Además, hemos logrado un avance importante, es una tarea que no tiene fecha de finalización, todos los días de mañana y tarde se sale a fiscalizar sin ningún tipo de animosidad, persiguiendo un solo fin que es el de resguardar la salud y el bolsillo de los formoseños”, agregó Pérez.Postas de control y abastecimientoPor su parte, el funcionario aclaró que en la ciudad de Clorinda el abastecimiento de alimentos no ha sido interrumpido en ningún momento y aseguró que son estrictos los controles que se realizan a los transportes.“Si bien Clorinda tiene un estatus sanitario diferenciado del resto de las localidades de nuestra provincia, esto no impide el ingreso de las mercaderías esenciales a la localidad y el registro diario de camiones que se hace en cada puesto de control así lo demuestran. No podemos hablar de desabastecimiento de ninguna manera en nuestra provincia”, subrayó Edgar Pérez.Señaló además que “el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno provincial para resguardar la salud de los formoseños adoptando las medidas de prevención, las medidas de bioseguridad exigibles, no son ajenas a los controles de los ingresos de los productos de otros lugares de la provincia o de medios de transportes locales que van a buscar los productos fuera de nuestra provincia. Para ellos se ha instaurado el corredor sanitario que nos permite seguir y corroborar -a través de las postas de control- el destino anunciado por cada transporte”.Responsabilidad ciudadanaSobre el final, Pérez recalcó el acompañamiento de los vecinos y vecinas quienes “han entendido que tienen derechos y los pueden ejercitar”, así como también los comerciantes han asumido su rol dentro de la sociedad y las normativas que se deben cumplir; “puede entenderse desde el lado de los comerciantes -en una visión sesgada o teñida por opiniones políticas- de que vamos contra determinado sector y no es así, sin embargo existen vías administrativas y judiciales para hacer sus reclamos”.Por denuncias, consultas o solicitud de información, los consumidores y usuarios pueden llamar a la línea 0800-444-0942.