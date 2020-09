Daldovo: “Macri está permanentemente transgrediendo el bien común”

La diputada nacional del Frente de Todos (FdT)-Formosa Nelly Daldovo cargó en duros términos contra el expresidente Mauricio Macri, a raíz de la reciente publicación de una carta que hiciera en el diario La Nación. “Los argentinos y las argentinas ya no lo escuchan, ni a él ni a ese grupúsculo de gente que piensa que puede someter al pueblo”, manifestó.En declaraciones recogidas por AGENFOR, la legisladora nacional hizo notar que “estamos dando batalla al neoliberalismo de Macri, que hace unos días publicó una carta en La Nación, considerado uno de los medios hegemónicos, del cual no se puede esperar nada bueno para lo que es el pueblo".Consideró que la publicación “estaba totalmente vacía de contenido”, reprochando que Macri integra “un grupo de gente que lo que menos quiere es reconocer los cuatro años de pandemia que nos hicieron vivir en forma adelantada”.Categórica, opinó que el exjefe de Cambiemos “se equivoca” en lo que expuso, contrastando que “lo escrito por el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ), Gildo Insfrán, es lo completo, ya que refleja totalmente el pensamiento justicialista popular y muestra la realidad de lo que fue el Gobierno de Macri y lo que estamos tratando de hacer, que es reconstruir la Argentina, lo cual lo vamos a lograr”.Para la diputada Daldovo, “ni Macri ni todos los que están con él tienen fundamentos. No tienen nada para poder fundar una oposición a todo lo que está haciendo el presidente Alberto Fernández”.“Macri está permanentemente transgrediendo el bien común, porque está todo el tiempo enfrentando la decisión del Gobierno Nacional ante la pandemia, donde el aislamiento es lo único que tenemos como remedio, prevención y vacuna ante el COVID-19, y lo hace con acciones que perjudican seriamente a la sociedad”, rechazó.No obstante, aseveró que “los argentinos y las argentinas ya no lo escuchan, ni a él ni a ese grupúsculo de gente que piensa que puede someter al pueblo, ya que no le hace caso a alguien que ha hecho tanto daño, que hizo trizas el país”.“Macri no pertenece al sentir del pueblo argentino, sino a una élite que lejos está de entender lo que es gobernar para toda la Nación argentina”, finalizó.