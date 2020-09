Vizcaíno sostuvo que en La Rinconada hay una respuesta positiva a las medidas sanitarias

Valoró la actitud de las poblaciones en el departamento Bermejo, donde se mantiene el bloqueo y la búsqueda activa de casos por parte de los equipos de salud de la provinciaEl Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 decidió mantener el bloqueo sanitario de la zona Noroeste del departamento Bermejo, a los fines de continuar la investigación epidemiológica en la zona para minimizar las posibilidades de contagios.Al respecto, el diputado provincial, Roberto Vizcaíno, sostuvo que “la gente respondió de manera positiva” a las medidas. Si bien admitió que en un primer momento al conocerse el primer caso positivo en La Rinconada –el pasado 11 de septiembre- “la comunidad estuvo conmocionada, luego eso se fue revirtiendo”.El legislador justicialista es una persona que conoce de cerca la región Noroeste del territorio formoseño ya que desde hace años trabaja en El Potrillo. Por ello, en contacto con AGENFOR, brindó su testimonio acerca de cómo ha sido la reacción de las comunidades del departamento Bermejo tras los casos positivos reportados.En ese sentido, lo primero que aclaró fue que la empresa donde se reportaron los contagios se encuentra retirada del núcleo poblacional de La Rinconada, y que se armó el obrador el 2 de septiembre, lo que significa que no llevaba muchos días en la zona hasta que se conoció el primer caso positivo.Al mismo tiempo, diferenció sobre las formas de convivencia de las comunidades: “Las originarias son más de aglutinarse en el lugar, en cambio la criolla es más dispersa” y luego se refirió a la reacción de la población.En este sentido, admitió que en un primer momento había preocupación en cuanto a cómo iba a afrontar la comunidad la situación, pero manifestó que “si bien estuvo conmocionada, a medida que se fueron clarificando las cosas por parte de los equipos de salud del Ministerio de Desarrollo Humano, eso se fue revirtiendo”.Inclusive, se mostró sorprendido por el hecho de que la gente “comprendió lo que estaba pasando, lo cual facilitó el trabajo en la búsqueda activa de eventuales nuevos casos de coronavirus”. Sobre estas acciones, resaltó que la comunidad aportó información para la investigación epidemiológica y “sin crear ningún tipo de conflicto”.Asimismo, indicó que la medida de mantener el bloqueo en el Noroeste del departamento Bermejo, al igual que en Clorinda, por parte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, “tuvo una respuesta positiva de la gente”, marcando que no es casualidad sino que responde a que “hay una política sanitaria por parte del Gobierno provincial que le brinda respuestas dentro del Modelo Formoseño”.Por otro lado, el legislador provincial expresó su preocupación por lo que sucede en la provincia de Salta como en la República del Paraguay, ante la situación crítica por la pandemia de coronavirus. Al respecto, señaló: “Estamos preocupados por lo que sucede en Salta, especialmente la zona desde la RN Nº 81, después lo que es la localidad de El Chorro, María Cristina, Santa Teresa”, en el departamento Ramón Lista.No obstante, apuntó que en la localidad salteña de Santa Victoria, -cercana a Tartagal-, se decidió no permitir el ingreso de formoseños, “lo cual es una medida que nos favorece”, opinó, teniendo en cuenta que en Salta existe circulación comunitaria del virus COVID-19.En tanto, “el área de La Rinconada y Vaca Perdida es también un paso con Paraguay, donde tenemos la frontera y hay movilidad, sobre todo porque el río Pilcomayo está muy bajo en esa zona, que se ubica entre los 50 a 60 cm”, ahondó el diputado, haciendo notar el riesgo que existe en la región Noroeste en la zonas limítrofes a la provincia.