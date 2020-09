COVID19: El paciente de 81 que fue operado se encuentra estable

El médico infectólogo Julián Bibolini explicó que evoluciona bien y se encuentra “estable” el paciente de 81 años que fuera sometido a una cirugía con colocación de marcapasos el día viernes en el Hospital Interdistrital Evita.Se trató de la primera intervención quirúrgica a un paciente con COVID-19 con el fin de colocarle un marcapaso que le facilite mantener su estado de salud estable. El hombre de 81 años permanece internado en el Hospital Interdistrital Evita, sin necesidad de oxígeno.El procedimiento es un hecho histórico en el país y la provincia, no sólo por la complejidad que conlleva la edad del paciente y su diagnóstico positivo a coronavirus, sino también porque se realizó en el mismo hospital donde está internado el paciente, sin necesidad de trasladarlo a otro.“Es un procedimiento habitual hacerlo en Formosa, pero en el contexto actual no hemos encontrado una casuística importante incluso en otros países donde un paciente haya requerido de un marcapasos. Es un gran logro por nosotros” significó Bibolini.Dijo que el hombre se encuentra estable, “la cirugía salió bien no tuvo complicaciones posteriores” aunque comentó que en la mañana del día sábado mostró un “poco de alteración y desorientación”.Explicó el médico algo que la desorientación es un comportamiento muy habitual en pacientes mayores de 80 que se encuentran internados en terapia intensiva. “Son lugares cerrados, donde uno no ve si es de día o noche, todo el tiempo está prendida la luz, el paciente se encuentra despierto porque lo interrumpen para hacerle los controles, y se puede desorientar, no sabía si era de día o noche, o qué día era”.En otro orden, dijo que todos los exámenes de laboratorio dieron buenos resultados, y que el octogenario no precisa de oxígeno extra para respirar, se moviliza solo en su cama.