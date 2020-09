Los 8 nuevos positivos a coronavirus se encontraban aislados

Tras la confirmación de nuevos casos positivos, el Consejo manifestó que los mismos se encontraban en un centro de aislamiento preventivo por ser contactos estrechos de casos positivos de La RinconadaEl Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, informó este sábado que, en las últimas 24 horas se han realizado 231 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 8 de ellos resultados positivos a coronavirus.Se trata de 8 hombres, asintomáticos, de 28, 38, 41, 43, 47, 48, 54, y 55 años de edad, quienes se encontraban aislados en un centro de alojamiento preventivo por ser contactos estrechos de los casos positivos previos de trabajadores de la empresa con obrador en la zona de La Rinconada.En este sentido, se aclaró que las 8 personas habían tenido hisopados negativos el día 12 de septiembre, y ante la realización de un nuevo hisopado de control durante su cuarentena obligatoria, las muestras dieron resultados positivos, por lo que serán trasladados hacia el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.Formosa acumula a este sábado 19 se septiembre, 121 casos diagnosticados; 91 personas recuperadas, 20 casos activos, todos asintomáticos. Por otra parte, no se registran fallecimientos por coronavirus en el territorio, los casos en tránsito con egreso de la provincia son 8 y 2, los casos extranjeros importados.Hasta el momento se han realizado 11.822 con un 1,02% de positividad.En relación a la intervención quirúrgica que se realizó este viernes al paciente de 81 años con coronavirus, el Consejo COVID informó que la colocación del marcapasos ha sido exitosa y que el paciente evoluciona favorablemente.Con respecto a la tarea preventiva que realiza la policía en toda la provincia, se comunicó que en las últimas 24 horas han ingresado 678 camiones de carga al territorio formoseño, se ha controlado a 10.653 personas en la vía pública y a 8.227 vehículos.Además se han labrado 118 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente y a 260 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Se ha judicializado 1 ingreso irregular, 4 transportistas han incumplido con el corredor sanitario y se han intervenido 6 fiestas privadas.Este domingo, se realizará fumigación espacial en los barrios 1º de Mayo, Nazareth, La Piedad y Puerto Pilcomayo de Clorinda, y en los barrios San Miguel e Independencia de Formosa capital.Sobre el final, el Consejo resaltó la fortaleza del sistema de salud de Formosa, el cual respondió con una exitosa intervención cardíaca en un paciente de 81 años con coronavirus, a la vez que felicitaron al recurso humano que fue parte del procedimiento inédito en el país.En este marco, se subrayo que “el Gobernador Insfrán ha señalado que la salud no es solamente un hecho médico, sino que es fundamentalmente un hecho político. Por eso la decisión de fortalecer nuestro sistema público de salud en el marco del Modelo Formoseño, la inversión en infraestructura y equipamiento, así como la capacitación permanente del personal, son pilares que nos permiten enfrentar esta pandemia de manera adecuada, organizada y con respuestas inmediatas e integrales”.“Felicitamos a todo el equipo de salud que intervino en este procedimiento que, por sus características, es inédito en la República Argentina”, concluyó el parte de prensa informativo.