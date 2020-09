COVID-19: Detectaron un nuevo caso positivo en Clorinda

En las últimas 24 horas se realizaron 238 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, de los cuales uno de ellos arrojó resultado positivo a coronavirus, confirmó este sábado 12 el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de Formosa.Se trata de un hombre de 35 años hisopado en la ciudad de Clorinda el día domingo 6 de septiembre en el marco de la búsqueda activa de casos realizada en dicha localidad.Según se precisó, esta persona se encontraba junto con otras cinco en una de las casillas ubicadas en el Kilómetro 10 en la banquina de la ruta hacia Puerto Pilcomayo, y presentó cédula de identidad paraguaya al momento del hisopado.Realizada la búsqueda de este hombre para la notificación de su diagnóstico, el mismo no pudo ser encontrado ni en el lugar donde manifestó que vivía, ni en sus lugares habituales de concurrencia.De los testimonios que se pudieron obtener de vecinos, expresaron que habrían visto a esta persona jugando al fútbol días antes en el Kilómetro 9, como así también manteniendo contactos estrechos con distintos grupos de personas en esa zona.Dada la gravedad que entraña esta situación debido al alto riesgo de contagio, a los fines de salvaguardar la salud de quienes pudieran considerarse contactos estrechos del caso positivo, el Consejo informó que el apellido del mismo es Valiente y que, según testimonios, realizaría actividades de transporte en la zona del Kilómetro 10 antes referida, con mucha vinculación y trato con personas.En relación a la situación reportada este viernes 11 en el Departamento Bermejo, se indicó que han sido aislados preventivamente en centros de alojamiento 40 trabajadores de la empresa donde se dio el caso positivo a coronavirus, más otros 15 trabajadores de una segunda empresa que están aislados en su propio obrador.Por su parte, se ha realizado el aislamiento preventivo e hisopado de seis familiares de ese caso positivo en la localidad de Tatané, que han dado resultado negativo, así como de tres familiares en la ciudad capital, cuyos resultados se aguardan.A la fecha, los datos acumulados de la provincia son: 106 casos diagnosticados, 83 recuperados y 13 activos (13 internados; 11 asintomáticos).Formosa no posee fallecimientos por coronavirus; en tanto que los casos en tránsito con egreso de la provincia son ocho y los cuadros extranjeros importados, dos y totalizan 10.420 (1,02% de positividad) los test realizados hasta el momento.Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia son: 675 ingresos de camiones de carga, 13.153 personas y 8014 vehículos controlados en la vía pública, siendo infraccionados 144 vehículos por restricción de circulación y patentes y 424 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.Los ingresos irregulares judicializados son nueve (más cuatro contactos en estudio), hay un incumplimiento de transportista del corredor sanitario (más cuatro contactos en estudio) y seis fiestas privadas intervenidas.Los controles bromatológicos concretados en la última semana por la Municipalidad de Formosa incluyeron la inspección de 79 comercios, labrándose 40 actas de infracción, con secuestro de 120 kilos de mercadería, 532 productos y 475 litros de bebidas vencidas, además de la clausura de 34 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.Este domingo 13 de septiembre se harán tareas de fumigación espacial contra el dengue en los barrios 442 Viviendas, 300 Viviendas, Belgrano e Itatí de Clorinda, y los barrios Nueva Formosa, Vial y La Pilar de la ciudad capital.“La situación reportada este sábado del nuevo caso positivo en Clorinda pone en evidencia, una vez más, el altísimo riesgo epidemiológico que existe por la situación contextual en la que geográficamente nos encontramos”, se advirtió desde el Consejo, marcando que “todos y todas debemos cumplir las medidas sanitarias vigentes y abordar la lucha contra la pandemia con conciencia y responsabilidad”.En ese sentido, se reiteró que “esta adversidad solo la superaremos unidos, actuando de manera responsable y solidaria, priorizando la salud y la vida de los formoseños y formoseñas”, instando a que “todas las personas que se consideren contactos del caso positivo reportado acudan inmediatamente al Hospital de la ciudad de Clorinda, cumpliendo con todas las medidas de prevención para su propio resguardo, el de su familia y el de toda la comunidad”.