COVID-19: Cuatro nuevos positivos y bloqueo sanitario en el Oeste

El Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 informó este viernes, 4 nuevos casos positivos a coronavirus. Uno de ellos, un trabajador del obrador ubicado en cercanías de la comunidad de La Rinconada, Departamento Bermejo, por lo que se dispuso el bloqueo sanitario de la zona.En este sentido, se detalló que en las últimas 24 horas se han realizado 280 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, de los cuales 4 de ellos arrojaron resultado positivo a coronavirus.Asimismo, se explicó que dos de los casos son de la ciudad de Clorinda, una mujer de 22 años, asintomática, que se encontraba cursando su día 13 de cuarentena por ser contacto estrecho de un caso positivo anterior de dicha localidad, y al realizarse el hisopado de finalización de cuarentena el resultado del mismo es positivo a coronavirus y de un hombre de 81 años, con síntomas leves, con domicilio en Clorinda, que transportó en su taxi a una persona que había ingresado de forma irregular por paso no habilitado a nuestro territorio y se encontraba aislado en la ciudad capital, cuando, cursando su día 13 de cuarentena, el último hisopado de control dio resultado positivo a coronavirus.El tercer caso positivo del día es un transportista de carga de la Provincia de Misiones, asintomático, que incumplió el corredor sanitario en nuestro territorio y encontrándose en su día 13 de cuarentena obligatoria, su hisopado de control da resultado positivo a coronavirus, por lo que esta persona fue notificada de las medidas sanitarias vigentes en Formosa de internación aún para los casos positivos asintomáticos, ante lo cual toma la decisión voluntaria de regresar a su provincia, siendo acompañado por la policía local hasta el límite provincial y siendo informadas las autoridades sanitarias de Misiones sobre esta situación. Sin perjuicio de lo expuesto, continúan su trámite las acciones judiciales iniciadas por la violación de las medidas sanitarias vigentes en nuestro territorio.El cuarto caso positivo, es un hombre de 39 años, que se encontraba trabajando en un obrador ubicado en cercanías de la comunidad de La Rinconada, Departamento Bermejo, que al presentar síntomas leves consulta al centro de salud de dicha comunidad, siendo inmediatamente trasladado con todas las medidas de bioseguridad al hospital de Ingeniero Juárez. En ese lugar se lo aísla y se toman las muestras, las cuales arrojan resultado positivo a coronavirus.En este marco, se informó que esta persona, al igual que las tres personas mencionadas previamente, fueron trasladadas al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, donde se encuentran internadas con buen estado general.Bloqueo sanitarioEl Consejo advirtió que, ante la situación actual, se ha dispuesto el bloqueo sanitario de la zona en la que se encuentra ubicado el obrador y equipos del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia trabajan en el lugar para la realización de los hisopados y estudios epidemiológicos correspondientes.“En este caso, en cuanto al bloqueo sanitario de la zona oeste, que se estableció a partir de la situación que se presenta en el obrador de una de las empresas que tenemos trabajando en las obras del Río Pilcomayo”, señaló el Ministro de Gobierno, Jorge González.Y así mismo, explicó a través de un mapa, que los controles se establecerán “en la zona Oeste del Departamento Bermejo, sobre la ruta n° 39 -que va de Ingeniero Juárez a Pozo de Maza y de ahí hacia El Potrillo, pasando por Quebracho-. Vamos a tener controles en la zona de El Quebracho hacia Pozo de Maza; también en la zona de Pescado Negro sobre la defensa, otro en el camino que va desde la zona de Vaca Perdida hacia Los Cieneguitos; otro más en el lugar donde se bifurca el camino hacia Pozo de Maza y el que sigue derecho hacia El Potrillo, otro control en la ruta que sale de Los Cieneguitos a la ruta n° 81, y vamos a sumar otro en la zona de Chiriguanos -al norte- que es otra posibilidad de ingreso”.Remarcó que la acción se realiza a partir de un análisis de la situación de la zona, el cual está orientado desde una perspectiva sanitaria para evitar la propagación del virus y que, “desde la madrugada hay equipos del Ministerio de Desarrollo Humano trabajando en el Hisopado de personas de la zona e investigación epidemiológica. Cuanto mejor y más temprano trabajemos, es mejor”.Desde el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, se destacó el compromiso de las autoridades locales, como así también de las autoridades de las comunidades indígenas de la zona, quienes demuestran responsabilidad y compromiso en estas circunstancias y se instó a la comunidad a reforzar el compromiso del cumplimiento de las medidas sanitarias.Alta médicaEste viernes, una mujer de nacionalidad paraguaya, de 23 años, que había ingresado irregularmente a la provincia y que por la participación ciudadana fue detectada en la vía pública de la ciudad capital, obtuvo su alta médica luego de 2 resultados negativos consecutivos a coronavirus, por lo que egresará del Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 y quedará bajo custodia de las autoridades consulares del vecino país.Datos acumuladosFormosa acumula este viernes 11, 105 casos diagnosticados, 83 personas recuperadas, 13 casos activos (10 de ellos asintomáticos), no se registran fallecimientos por la enfermedad y los casos en tránsito con egreso de la provincia, son 8.Se reporta 1 caso extranjero importado y la cantidad de test realizados a la fecha son 10.182, con un 1,03% de positividad.Tarea preventivaEn cuanto a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en todo el territorio, se informó que en las últimas 24 horas han ingresado 820 camiones de carga, se ha controlado a 14.156 personas en la vía pública y 9.354 vehículos.La fuerza provincial, ha labrado 125 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y 325 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Se han judicializado 2 ingresos irregulares, y hay 5 contactos en estudio; 2 transportistas han incumplido el corredor sanitario y hay 1 contacto en estudio.En cuanto a las fiestas privadas, fueron intervenidas 4.Lucha contra el dengueEste sábado 12, se realizarán tareas de fumigación espacial en los barrios Guadalupe, Porteño Sur, Libertad, Obrero y Toba de Clorinda, y San Miguel, Independencia y Rep. Argentina de la ciudad capital.“Feliz día, Maestros y Maestras”Sobre el final, el Consejo dedicó unas palabras a los docentes en su día; “en este día especial, saludamos a todos los maestros y maestras que desarrollan su noble vocación con amor y compromiso, asumiendo además el desafío de enseñar utilizando nuevas herramientas y con cuidados sanitarios especiales para la continuidad de la educación en tiempos de pandemia: ¡Feliz día a los maestros y maestras de Formosa!”“No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, concluye el parte informativo.