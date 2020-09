Se consolidan las ferias francas como espacio de comercialización

El próximo martes se conmemora el aniversario 24º de la creación del Instituto PAIPPA. La canasta que se sorteó fue donada a la Casa de la Solidaridad del barrio San FranciscoCon muy buenas ventas se llevaron adelante este viernes las ferias francas organizadas por el Instituto PAIPPA, en sus dos puntos de venta habituales en la ciudad de Formosa.Así lo manifestó Pablo Ortíz, en declaraciones a AGENFOR, el integrante del organismo provincial, que este próximo martes estará cumpliendo su aniversario 24º.En tal sentido, hizo notar que la canasta de alimentos, que se sorteó con motivo de los festejos del cumpleaños del PAIPPA, fue para el número 120. No obstante, como el ganador no retiró el premió, se decidió donarlo a la Casa de la Solidaridad del barrio San Francisco.La canasta está compuesta por productos frescos y elaborados por los productores, “que pusieron su granito de arena para este gran gremio”, sostuvo el funcionario.Anticipó que “posiblemente, dentro del mes se haga un nuevo sorteo, estamos analizando esa posibilidad entre los feriantes ya que tuvo muchísima aceptación la canasta, repartiéndose 1000 números; pero como hubo clientes que no vinieron la semana pasada, también quieren tener esa oportunidad”, ya que la intención de los pequeños productores paipperos fue brindar un agasajo con motivo del aniversario Nº 24 de la institución.En ese sentido, Ortíz significó “que la creación del PAIPPA fue una decisión revolucionaria del gobernador Gildo Insfrán, donde sin dudas hoy se ven los frutos; justamente los pequeños productores han pasado por distintas adversidades económicas, ahora es la sequía, y siempre desde el Instituto tratamos de asistirlos”, agregando que las ferias son un espacio de comercialización directa del productor con el consumidor capitalino.“Donde los pequeños productores desde muy temprano vienen a los puntos de venta, prácticamente no duermen. Además, el día anterior ya se preparan con toda su producción para el traslado”, poniendo de relieve el esfuerzo que hacen los paipperos para asistir cada viernes a los dos puntos de venta en la ciudad de Formosa: en el playón del Instituto PAIPPA y el barrio La Paz.Si bien, aclaró que “por la pandemia, han tenido que disminuir o reducir la cantidad de productos que traen en el transporte, pero realmente las ventas son muy positivas, la gente sigue respondiendo”.“Para nosotros la feria es como un comercio”En esa misma línea, un productor de la Colonia La Unión de la localidad de Villa Dos Trece, contó su experiencia: “Para nosotros es como un comercio porque nos permite vivir de esto, suerte se vende muy bien. Tenemos zapallo a $30 el kilo, huevos caseros a $180 la docena, queso criollo $350 el kilo”.“El trabajo del productor es todo el día, la siembra en el caso del zapallo es un período de tres meses, y vos fíjate que $30 el kilo no es nada si se compara lo que demanda el trabajo en la chacra, pero gracias a Dios vendemos y tenemos muchos clientes”, dijo agradecido.El éxito en las ventas es gracias al esfuerzo del productor paippero y la respuesta de la gente, que cada viernes elige estos espacios de comercialización que con el paso del tiempo se fueron consolidando en la ciudad de Formosa.