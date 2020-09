Continúan las perforaciones comunitarias en Perín

El intendente Diego Romero informó que tras la obtención en cantidad y calidad del vital líquido en el paraje El Divisadero se realizó una reunión con vecinos de La Media Luna para -además de escuchar necesidades propias de la comunidad- consensuar el lugar de ubicación de la perforación, que será de vital importancia en este tiempo y que llega a nuestros parajes por decisión del gobierno provincial. Hasta el momento se completaron dos, pero restan las de ésta localidad, además de otras en San Pedro y San Roque."Los vecinos sugirieron probables zonas y serán los técnicos provinciales y de la Comuna los que definirán el lugar a extraer agua. Es un gran aporte de nuestro Gobernador a esta titánica lucha que estamos llevando frente a la sequía ", indicó el mandatario comunal. Cabe mencionar que como paliativo, en las primeras horas de este lunes cayeron cerca de treinta milímetros en la zona.Romero destacó " la gran tarea y el compromiso de los compañeros municipales que sin restringir esfuerzos asisten a comunidades y productores en toda la gran región que comprende nuestra Comuna. En este tiempo sufrimos una reducción operativa de las maquinarias afectadas a la atención hídrica de un 50%, sin embargo el agua llegó a quienes lo necesitaban"."Repudio categóricamente los irresponsables y cobardes ataques de diputado Ricardo Carabajal del Pro Cambiemos, que en distintos medios periodísticos falsamente sostuvo que el gobierno provincial había anunciado que se ejecutó un canal desde el Rio Bermejo hasta nuestra planta potabilizadora. Nunca ningún funcionario provincial ni municipal mencionó tal situación, siempre dijimos que era de vital importancia la ejecución del canal de 300 metros hasta el reservorio natural desde el río, que aclaro: de no haberse ejecutado, hoy no contaríamos con agua para abastecer al pueblo y a las colonias", acusó. “También lamento que el dueño del acceso a la toma, permita el ingreso de este personaje con el sólo objeto de sacarse una foto y disparar agravios a Gobernador, al Vicegobernador, a funcionarios y a este intendente, ya que supuestamente –como dice la nota- se trata de un ´compañero´, pero evidentemente es funcional a la oposición provincial”.En ese sentido, el jefe comunal Justicialista reflexionó que "la verdad que lo sorprendente de un opositor de esa calaña sería que venga a colaborar con la gran tarea que estamos realizando en asistencia, que llegue a preguntar en qué nos pueda ayudar, en fin, que pueda hacer algo útil a la sociedad, dejando de lado esos ataques y discursos de manual básico que buscan ensuciar la magnífica gestión del gobernador Insfrán, la figura de un joven del Modelo Formoseño como nuestro vicegobernador Eber Solís o cuanto hombre o mujer tenga la camiseta peronista del pueblo y haga cosas por su gente". Continuó, "acá en Perín estamos con esta gestión hace 5 años. Sufrimos los cuatro años del neoliberalismo atroz y quien siempre estuvo a nuestro lado fue Gildo Insfrán. Ya que otros sólo pudieron ser útil para una foto (como lo siguen haciendo) y promesas incumplidas. Como intendente doy cuenta desde el 2015 en adelante y los perineños saben que trabajamos día a día para dar lo mejor. Nos equivocamos, seguro; somos humanos. Pero hacemos. No nos sentamos desde un romántico escritorio a esbozar frases vacías que sólo sirven para generar confusión. Los insto a que dejen ese lamentable papel de opositores inútiles y generen algo constructivo, ya que viniendo de ellos, lo poco será una inmensidad".