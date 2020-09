“Con los operativos se lleva la ANSES a la gente”, resaltó Ricardo Oviedo

El titular de la delegación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en Formosa, Ricardo Oviedo, subrayó que como responsable de la institución en la provincia “el objetivo es estar más cerca de la comunidad” y para eso, durante este tiempo de pandemia, se viene realizando operativos especiales en las localidades del interior, “para poder respuestas rápidas y efectivas a los vecinos y vecinas”.Además, destacó que con el Gobierno Nacional del presidente Alberto Fernández se inició una gestión que “está comprometida con la gente”, al contrario de lo que sucedió en los cuatro años anteriores de la administración macrista, donde “se hizo un trabajo con una mirada militante y electoralista muy fuerte”.Ricardo Oviedo, al hablar de los operativos especiales, explicó que los mismos tienen un cronograma establecido, donde el personal de la delegación de ANSES Formosa y las otras sedes del interior recorren las localidades. “Es una tarea muy importante la que se lleva adelante”, enfatizó. Y anticipó que la semana próxima visitarán las localidades de Lucio V. Mansilla y Posta Cambio Zalazar.Recordó que días atrás el personal estuvo trabajando en Tres Lagunas, donde allí “no solo se atendió a la comunidad del lugar, sino también a las colonias aledañas”, ahondó, lo mismo que Guadalcázar, en el oeste provincial, pero en esa comunidad la delegación de Las Lomitas fue la responsable de cumplir con la tarea.Por eso, sostuvo el funcionario nacional que “estos operativos permiten llevar la ANSES a la gente e ir solucionando los problemas que se les presenten”, teniendo en cuenta que por la pandemia la atención en el organismo es acotada y con turnos programados, o a través del sistema virtual.Después, comentó que una de las demandas más frecuente es respecto a los trámites de certificados de escolaridad y de salud “que es una condición que tiene todos aquellos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes deberán presentar ambos certificados antes de fin de año, para así poder percibir el 20% restante del beneficio, el cual se acumula mensualmente; lo que sería como un décimo tercer pago en el año”, explicóY agregó: “Cada uno de los beneficiarios de la AUH debe cumplir con la presentación de estos requisitos y, si bien, hoy el trámite se puede realizar de forma virtual, hay muchas personas que no tienen la posibilidad de acceder a la conectividad o no cuentan con un teléfono o computadora, entonces con la llegada de la ANSES al interior, pueden hacer también ese trámite”, hizo notar.Por otro lado, el responsable de ANSES Formosa destacó que con el Gobierno Nacional del presidente Alberto Fernández se inició “una gestión que está comprometida con la gente”, al contrario de lo que sucedió “en los últimos cuatro años, donde desde la ANSES se hizo un trabajo con una mirada militante y electoralista muy fuerte”, criticó.En ese sentido, contrastó que en el caso de los operativos en el interior, durante la gestión de Cambiemos, “se hizo a través de puntos de contacto que se establecieron en casas de militantes y activistas de Cambiemos; y en algunos casos se creaban comisiones vecinales, pero que en realidad no tenía ninguna institucionalidad, lo que a su vez significaba que atendían a aquellas personas que pertenecían o simpatizaban con su partido político, con lo cual se pensó desde el punto de vista electoral”, criticó el funcionario.Por ello, dijo que desde el organismo “se trata de ir fortaleciendo y recuperando la institucionalidad que nunca se debió haber perdido”, y en esto puso de relieve el trabajo mancomunado que existe con los Intendentes y presidente de comisiones de fomento de cada una de las localidades del interior, así como el apoyo de los diferentes organismos del Gobierno de la provincia, y aquí, especialmente habló sobre la Policía: “La tarea del personal de seguridad quiero resaltar porque además de la función que llevan adelante, también colaboran en el trabajo de controlar que las medidas sanitarias sean respetadas para de esa manera cuidarnos entre todos”, ante la realidad de la pandemia COVID-19.El último tema al que se refirió Ricardo Oviedo, fue sobre el inconveniente que tuvieron beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en Los Chiriguanos. “Lo que pasó fue que las personas de esa comunidad salieron beneficiadas en una localidad de la provincia del Chaco, por lo que lógicamente ante la restricción que existe para trasladarse por la pandemia, lo que se hizo fue gestionar a través del Gobierno de la provincia, y el apoyo de la jefatura regional de ANSES con sede en la ciudad Resistencia, que fue muy importante, para que el Banco del Chaco remitiera las tarjetas de débito de cada uno de esos beneficiarios”, dijo, para después confirmar que las tarjetas ya fueron entregadas a cada una de las personas en un operativo que fue encabezado por el vicegobernador Eber Solís, quien días atrás visitó el oeste provincial.