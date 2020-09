REFSA aclaró que a los usuarios de la tarifa social no se les corta el servicio, pero se les sigue facturando

A los beneficiarios de la Tarifa Esfuerzo Formoseño se les sigue tomando lectura, notificando de la deuda y llegará un momento en que el decreto dejará de tener vigencia y tendrán que abonar lo consumidoEl subgerente de REFSA, Víctor Hugo Matwiejuk, dialogó con AGENFOR y detalló cómo se aplicará en la provincia el Decreto de Necesidad y Urgencia 756/2020 que impide el corte de servicios públicos por mora hasta el 31 de diciembre de este año.“Los beneficios que tenemos en la Provincia están aplicados sobre los clientes denominados ‘Tarifa Social Esfuerzo Formoseño’. En nuestro padrón son aproximadamente 64 mil clientes que significa casi el 30% del padrón de la provincia”, indicó el subgerente.Aclaró que si bien a estos usuarios no se les interrumpirá el servicio de energía eléctrica, “se les sigue tomando lectura, notificando del consumo y llegará un momento en que el decreto dejará de tener vigencia y tendrán que abonar la deuda”.“Por eso, nosotros pedimos que la gente que tiene este beneficio se acerque, hay miles de herramientas comerciales que podemos aplicar y que no se le acumule una deuda que después sea impagable”, solicitó.Con respecto a las otras categorías de clientes, comerciales y residenciales, también se les aplica el mismo criterio, pero sí se les realiza el corte por falta de pago.“Hoy, a los únicos a quienes no se les corta son a los clientes de tarifa social, pero se les sigue circulando, el circuito comercial desde que arrancó la pandemia nunca paró, les llega la boleta, la notificación de deuda”, reiteró Matwiejuk.Y clarificó: “Con esto no queremos decir que ningún cliente de tarifa social no pague, tenemos un comportamiento bastante bueno de nuestros clientes, pero es deuda que hoy representa casi el 30% de la deuda que tiene REFSA en la calle”.Incendios y sequíaEn otro orden, el funcionario se refirió a las consecuencias que acarreó para la empresa los incendios y la sequía que atraviesa la Provincia.“Los incendios de campo ocasionaron grandes inconvenientes y tuvimos que reforzar todo el sistema operativo en el interior, inclusive con gente de capital, para poder subsanar porque son postes, líneas que cayeron y había que reponer el servicio porque hay colonias o clientes particulares que quedaban sin servicio”, explicó.Según la evaluación que realizaron antes de la última lluvia que cayó sobre el territorio, REFSA tuvo que reponer aproximadamente 5 mil postes de tendido eléctrico en toda la provincia a causa de estos incendios.“Perjudica, porque nosotros tenemos que seguir brindando el servicio los 365 días del año. Hay obras de infraestructura, extensiones de línea que tenemos que afrontar y muchas veces estos problemas atípicos implican que parte de nuestros insumos tengamos que desviar hacia otros sectores y no a tareas de mantenimiento de la distribuidora”, manifestó.Altas temperaturasPor último, Matwiejuk brindó recomendaciones a la comunidad sobre el uso responsable de la energía eléctrica de cara a la próxima temporada de primavera-verano, donde las altas temperaturas se hacen presente en todo el territorio.“Desde el inicio de la pandemia en marzo, nosotros notamos que el consumo residencial en la Provincia aumentó en forma exponencial, para ser específico en agosto tuvimos un aumento de casi el 40% del consumo residencial y una disminución del consumo comercial. Esto implica que la gente está en su casa, usando los electrodomésticos”, señaló.En ese contexto, aconsejó el uso racional de todos los electrodomésticos, es decir que, lo que no se usa, se apaga, “es simple, pero hay que tenerlo incorporado”, sobre todo para evitar el aumento de la tarifa de energía eléctrica.“Nuestro cuadro tarifario que hoy está vigente en la Provincia es el mismo desde febrero del año pasado, no tuvo variación; sin embargo, hay gente que dice que le aumentamos”, remarcó.Y argumentó que el cuadro tarifario está divido en tandas de consumo, y a medida que uno consume más, el precio es más caro. Entonces, “puede pasar que un cliente que durante el invierno pagaba un cierto monto por estar en una tanda de consumo, pasa la época estival a la otra banda, paga otro precio, pero el cuadro tarifario es el mismo”.“Eso es lo que muchas veces se confunde y se piensa que se factura de más, pero es lo que uno consume”, finalizó.