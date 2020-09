Paipperos de Riacho He Hé superaron los 24 millones de pesos en ventas al Nutrir

Este jueves, el Gobierno de Formosa abonó 2 millones de pesos a los productores y productoras de la localidad de Riacho He Hé, en concepto de pago por los alimentos suministrados al Plan Alimentario Nutrir.

“Nuestras familias paipperas percibieron 2 millones de pesos por su trabajo con el Plan Nutrir y ya están superando los 24 millones de pesos desde el inicio de las actividades en conjunto. Nuestro agradecimiento profundo al gobernador Gildo Insfrán, por este aporte tan importante a las familias productoras de nuestra localidad, ya que motoriza la economía del pueblo”, afirmó el intendente de Riacho He He, Rubén Solalinde.

El jefe comunal aseguró que el Gobierno provincial aporta desde lo económico al comprarles el trabajo, pero también en todo el proceso productivo, “para llegar a concretar la venta. Previamente brinda apoyo técnico, entrega semillas e insumos, acompaña en el proceso productivo y luego sí, se culmina con la comercialización de los productos”.

Asimismo, el intendente indicó que los productores y productores cuentan con “otros ingresos”, ya que comercializan en supermercados locales y comercios de la zona.

Según Solalinde, las familias paipperas se sienten orgullosas de aportar sus alimentos en medio de una situación sanitaria tan delicada a causa del coronavirus. “Sentimos orgullo de ser parte del andamiaje del Modelo Formoseño, que permite estos logros importantes en estos tiempos tan difíciles. Además, es una dignificación de su trabajo, orgullosamente cuentan que producen alimentos para miles de familias de Formosa capital”, enfatizó Solalinde.

Señaló, además, que el trabajo en las chacras no sólo aporta a estos productores, sino que se logra ensanchar el flujo de trabajo. “El trabajo lo realizan en familia y es una cadena de generación de empleo porque estas dos veces a la semana que hacemos el envío, en la que participan unos 50 productores, tienen a unas 10 personas para preparar los miles de mazos de verdeo, cosechar las zanahorias, mandiocas, etcétera”, detalló.

Por su parte, Solalinde destacó las obras hídricas realizadas por el Gobierno de Formosa que permitieron la reactivación del Riacho He Hé. “Si no tuviésemos agua no estaríamos hablando de producción, ventas ni ingresos, todo se lo debemos al Modelo Formoseño que está presente en cada localidad y que cuida cada detalle”, aseguró Solalinde.

Adiós al monocultivo

Sobre el final, el jefe comunal reconoció que “fue todo un desafío” dejar de ser productores de algodón para reconvertirse en una localidad de producción hortícola, y en tal sentido, afirmó que “nos llena de orgullo ver en las parcelas tanta diversificación productiva”.

Los productores y productoras de Riacho He Hé producen en pequeñas parcelas una gran variedad de alimentos, cebollitas, perejil, lechugas, verdeo, rúcula, pepino, mandioca, cucurbitáceas, y, además cosechan exitosamente zanahorias; llevan entregadas más de 6 toneladas en pocos meses al Nutrir.

“Ahora, vamos por las berenjenas. Desde que se inició el Plan Nutrir nosotros no hemos dejado de enviar ni una sola vez, sea día de lluvia o feriado, si bien hemos tenido meses difíciles nunca hemos dejado de enviar. Esto demuestra la responsabilidad de las familias paipperas y la confianza depositada en la palabra del señor Gobernador ya que son miles de productos lo que nos entregan dos veces por semana”, culminó Solalinde.