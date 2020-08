Zambón: la inauguración de obra hídrica en Pirané constituye un hecho histórico

Teniendo en cuenta la sequía también histórica que afecta a los países de la Cuenca del Plata, el plan de obras hídricas de la provincia de Formosa recobra importancia, inaugurando canales como el de Pirané.El Coordinador Ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA) Ingeniero Horacio Rodolfo Zambón dijo que la población de Pirané recordará el 8 de Agosto como un día histórico, cuando el agua proveniente de las altas cumbres en Bolivia, del río Pilcomayo, fueron conducidas a través de canales y llegaron hasta el reservorio principal del pueblo para abastecer al consumo humano.El funcionario explicó el recorrido del agua hasta llegar a Pirané: “hizo un largo recorrido, desde el inicio en las altas cumbres (Bolivia) más precipitaciones locales por supuesto en territorio salteño y formoseño, pero el grueso es agua del rio Pilcomayo, y como señaló el gobernador Gildo Insfrán son necesarias una serie de acciones para que se haga realidad”.“Desde las canalizaciones, la posibilidad de que el agua del Pilcomayo ingrese al Bañado La Estrella, correderas fluviales con sus respectivos mantenimientos, acuerdos políticos con la hermana República del Paraguay y luego todo lo que es el tránsito por el Bañado La Estrella, la obra de la ruta provincial 28, las canalizaciones existentes con sus derivaciones de compuertas a través de canales y reactivación de paleo cauces”.Además dijo que se trata del control, mantenimiento y buena puesta de operaciones de compuertas como para que en el recorrido pueda aprovecharse de distintas formas, siendo el consumo humano el prioritario.“Eso no quiere decir que el Riacho Monte Lindo Grande también tenga su caudal y otros reservorios también en el recorrido, pero fundamentalmente el hombre que vive en parajes y localidades se ve coronado con el éxito que estamos viviendo” advirtió.Recordó Zambón que el Pilcomayo en su recorrido abastece ya a localidades como Las Lomitas, Los Matacos, Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Ibarreta, Comandante Fontana, Palo Santo y hoy Pirané asegurando el recurso hídrico para las plantas de agua potable.“Esta obra cobra importancia en época de sequía como la presente, y esta seca no es local, es regional, y cuando hablamos de región decimos Cuenca del Plata (Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y la República Argentina) y Chaco Americano, afectando a varias provincias y países” argumentó el titular de la UPCA.El responsable de Coordinación de Programas Aldo Ingolotti, brindó precisiones acerca del beneficio de las obras hídricas hechas en el río Pilcomayo y aseguró que, para el gobierno de Gildo Insfrán, el agua dulce es una cuestión de Estado.“Son veinte los municipios que consumen agua del Pilcomayo, estas son obras que están guiadas por una persona que conduce los destinos de nuestra provincias y tomó al agua dulce como una cuestión de Estado”, declaró a Agenfor.Y agregó: “ Por esa razón, podemos dimensionar la importancia de que estos veinte municipios que hoy consumen o a los que benefician las aguas que llegan a nuestra provincia por el río Pilcomayo, en esta sequía extrema podemos dimensionar lo que es, no solamente para el consumo humano, sino para todo el sector productivo de nuestra provincia”En ese sentido, citó al primer mandatario provincial y reiteró que “desde el ingreso a nuestra provincia en línea Barilari, el Río Pilcomayo ingresa en nuestro territorio” y que en esos 650 kilómetros, sobre la ruta 81, todos los municipios desde Las Lomitas a Pirané son beneficiarios directos de esta gran obra de aprovechamiento de agua dulce del río Pilcomayo.Pero también acotó que acceden al agua las poblaciones ubicadas sobre la ruta 86 hasta la ciudad de Clorinda.