García: “El Gobierno de Formosa nunca dejó de estar al lado del productor paippero”

El subsecretario de la Producción Sustentable, Alejandro García, informó que se realizó un relevamiento y análisis de suelos previo a lo que fue la firma de convenio realizada entre los productores paipperos y ministerios de la Producción y de la Comunidad. “Esta actividad continuará en cada una de las colonias”, afirmó.García manifestó que el trabajo comenzó hace varios meses desde el Ministerio de la Producción y Ambiente y el Instituto PAIPPA, en este caso, con los productores paipperos, “que hacen tomates desde una cuenca importante en la región subtropical norte de nuestra provincia”.En este orden, indicó que la localidad de Naineck es la que nuclea la mayor cantidad de productores; “ahí tenemos el mayor porcentaje de productores tomateros paipperos, pero además hay productores que hacen tomate en Riacho He Hé, Buena Vista, Siete Palmas, es un cultivo que se desarrolla en este periodo”.El subsecretario precisó que posteriormente al relevamiento se inició un proceso de muestras de suelo que fueron analizadas en el Laboratorio de Suelos, Aguas y Forrajes instalado en Ibarreta, perteneciente al Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), que permitió determinar la situación de los suelos para adecuar el plan de fertilización con el aporte del Gobierno de Formosa.“A partir de ahí se armó un plan de fertilización –que es el insumo que el Estado provincial está aportando a los productores- fertilizantes, cloruro de potasio y yeso agrícola, sumada a la implementación de capacitaciones en buenas prácticas para la producción, en este caso, del cultivo del tomate”, especificó.Razón por la cual las entregas de fertilizantes no son de una cantidad fija, García detalló que “en función de cómo está su suelo y cuáles son las necesidades de aportes de nutrientes y minerales, se les entrega el fertilizante; luego, el productor tiene la posibilidad de firmar el acta de compromiso entre el Ministerio de la Producción, el Plan Alimentario Nutrir; el productor entregará -en función de la cantidad de fertilizante que ha recibido- algunas cajas de tomates para las familias en estado de vulnerabilidad de nuestra ciudad”.El subsecretario detalló que los resultantes del relevamiento realizado dieron como resultado en este ciclo productivo que más de 180 paipperos se han dedicado a la producción tomatera, cubriendo un espacio de 0.4 hectáreas, en total las superficies superan las 82 ha; “aparte del tomate tienen otros cultivos ya que es muy diversificada esa zona”, agregó García.En esta línea, marcó que la diversificación productiva fue planificada desde el Modelo Formoseño, “es una política de gobierno para este sector de productores”.En cuanto a la asistencia del Estado a los productores a cambio de cajas de tomate, el subsecretario puso en relieve que no se trata de una gran cantidad y que además “no es obligatorio”, ya que es un compromiso que el productor elige o no asumirlo.“Es un salto muy importante en lo que es nuestra concepción y este objetivo que nos propusimos de la creación de esta empresa social paippera, que es el máximo objetivo que tiene nuestro instituto PAIPPA, con todas las fases que fuimos llevando adelante”, continuó.Sobre el final, García ejemplificó que “al hablar de 75 kilos de fertilizante que es el promedio de entrega para un productor de 0.4 ha, estamos hablando de 32 a 33 dólares, que a valor oficial son 3.200 pesos y al valor del tomate de hoy, el productor tendría que estar entregando unas 10 u 11 cajas de tomates, que es una porción pequeña del incremento que va tener ese productor con un plan de fertiliz