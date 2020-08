Zabala: “Hoy se está analizando en democracia la transparencia de la Justicia Federal

La Reforma Judicial impulsada por el gobierno de Alberto Fernández impactará de lleno en la estructura de Comodoro Py, que ampliará el número de juzgados criminales para investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas, pero también contrabando de mercaderías, lavado de activos y evasión empresaria, delitos que hasta ahora eran exclusivos del fuero penal económico.En este sentido, la Fiscal de Estado de la provincia, Stella Maris Zabala, aseguró estar “sorprendida de ver tanta oposición a la Reforma Judicial”, ya que presenta puntos “sumamente importantes y positivos”.Indicó que con la reforma, “empezaría a regir nuevamente el Código Procesal Penal que el expresidente Mauricio Macri había dejado sin efecto a través de un DNU, y que establece un sistema acusatorio, lo que significa que estará bien dividida la competencia entre lo que puede hacer un fiscal y lo que puede hacer un juez”.“Hasta ahora, el juez investigaba y llevaba adelante prácticamente todo el proceso y ahora, con este sistema acusatorio, el fiscal tendrá un papel preponderante de investigación y de llevar adelante una causa. El juez, por supuesto, en su rol de magistrado dictará sentencia. Esto es un avance sumamente importante”, explicó Zabala.Por otra parte, destacó que se unificarían los fueros Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo, lo que “aportará muchísimo a la gente porque ahora hay permanentes problemas de competencias, ya que entra una causa y empieza a discutirse si es Civil o Comercial, o si es Contencioso Administrativo; porque una causa de salud puede empezar siendo civil, pero tiene connotación con el Sistema de Salud que tiene que proporcionar el Estado y, entonces, para algunos se convierte en Contencioso Administrativo pasando de un juez a otro, en contra de lo justiciable y no obtiene respuesta a su pedido”.También señaló que ello permitirá “que vuelva la justicia a la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que puedan investigar los delitos penales no federales que se cometan en su territorio y juzgarlos, cosa que ahora no lo hace en su totalidad”.La Fiscal de Estado afirmó que lo fundamental de la Reforma Judicial es que se evitará la concentración de poder en un grupo de jueces federales, quienes quedan a cargo de las causas con connotaciones mediáticas, políticas, institucionales, y quienes realizaron “desmanes tales como aplicaciones de teorías que generaban prisiones preventivas que adelantaban condenas, e iban en contra del principio de presunción de inocencia que tiene todo ciudadano provocando persecuciones políticas”.En este orden, manifestó que la Reforma generará “normas de actuación de magistrados y funcionarios, llamadas Normas de Ética, que tienen muchas provincias –entre ellas Formosa- y que pueden generar que el magistrado o funcionario que incurra en la norma, tenga una denuncia o un juicio político”.Asimismo, detalló que está previsto un Consejo Consultivo de notables para debatir. “Serán personas brillantes que opinarán y todo pasará por el Congreso”, señaló Stella Maris Zabala a lo que se preguntó: “Entonces, ¿miedo a qué tenemos? Miedo había que tener cuando se elevaron los números de miembros de la Corte por un decreto, lo que sí fue un ataque brutal a la democracia y a la República, o cuando se derogó el Código Procesal Penal por otro decreto de Macri. Esos son ataques, por lo demás no tenemos que temer porque estamos analizando en democracia la transparencia de la Justicia Federal”.Sobre el final, vaticinó que la Reforma será positiva y “es lo que corresponde, se cambiará lo que haya que cambiar; y es un avance”.