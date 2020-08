Un nuevo caso de COVID en Formosa

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, informó que en las últimas 24 horas se realizaron 69 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus.Se trata de una mujer de 25 años que tuvo un estudio PCR negativo al momento de su derivación a Buenos Aires para una intervención quirúrgica.Al retornar a la provincia el 7 de agosto, se le realizó un nuevo hisopado de ingreso que dio negativo. Al día 13 de cumplimiento de cuarentena obligatoria y habiendo cursado ese lapso de tiempo sin síntoma alguno, se le toma un nuevo hisopado, que arroja resultado positivo.La paciente fue derivada con todas las medidas de bioseguridad al Hospital lnterdistrital de Contingencia COVID-19, donde se encuentra internada en buen estado general presentando como síntoma únicamente congestión nasal.Además, no se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19.En ese contexto, los datos acumulados de la provincia al viernes 21 de agosto, son los siguientes: 88 diagnosticados; 81 recuperados; 1 casos activos y 1 paciente internado; 5 casos en tránsito con egreso de la provincia; 7.153 test realizados con el 1,23% de positividad.En las últimas 24 horas, la policía de la provincia controló 761 camiones de carga que ingresaron al territorio; 15.339 personas y 8.770 vehículos en la vía pública; labró 168 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y 412 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.Hubo 3 ingresos irregulares judicializados más 7 contactos en estudio; 2 incumplimiento de transportistas del corredor sanitario más 12 contactos en estudio.Formulario digitalPor otro lado, anunciaron que a partir de este viernes 21, se encuentra operativo en la página www.formosa.gob.ar el formulario digital para la precarga obligatoria del Sistema de Ingreso de Transportes de Cargas a la provincia de Formosa.En ese sentido, recordaron que el mismo deberá ser completado en línea por las empresas o transportistas 24 horas antes que ingresen sus productos a la provincia mediante transporte de cargas, a fin de agilizar los trámites y afianzar el control de los corredores sanitarios que deben cumplirse al circular en el territorio formoseño.En relación al dengue, se comunicó que el sábado 22 de agosto, se realizará la fumigación espacial en los barrios Porteño Norte, Centro y 25 de Mayo de Clorinda; y barrios Obrero e Independencia de la ciudad capital.En otro orden, el Consejo anticipó que a las 00:00 horas de este viernes, se dio cumplimiento al plazo de vigencia del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" de la ciudad de Clorinda dispuesto por el Decreto Nº 157/20 y prorrogado por resolución del Consejo. No habiéndose registrado nuevos casos en dicha ciudad, Clorinda pasa a tener el mismo régimen sanitario que el resto de la provincia.“Agradecemos a los clorindenses por su comprensión y compromiso demostrado en este tiempo a la vez que instamos a mantener el cumplimiento de las medidas sanitarias y protocolos vigentes para evitar los contagios de coronavirus atento a la delicada situación que se advierte en el contexto regional”, declararon.Por último, reiteraron que el jueves pasado se reportaron 8.225 casos positivos a coronavirus en la República Argentina. Esto significa un caso positivo cada 1O segundos.“Asimismo, se repite la situación de provincias con estatus sanitarios controlados que en cuestión de días enfrentan situaciones críticas de contagios. Esta realidad nos obliga a estar atentos y a cuidar nuestra situación sanitaria, valorando todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora y que seguiremos haciendo para cuidar de la vida y la salud de cada uno de los 640.000 formoseños y formoseñas”, concluyó.