Subteniente Perín: El intendente Romero detalló las tareas para afrontar la crisis hídrica

Diego Romero, jefe comunal de Subteniente Perín, explicó que -como en toda la región- hace meses no se registran precipitaciones de consideraciones y esto genera una gran sequía, “desde hace tiempo estamos afrontando no sólo la emergencia sanitaria con estrictos controles, sino que estamos con escases de agua en toda la zona. Para ello, la Comuna lleva adelante una incesante labor de asistencia a todas y cada una de las comunidades aledañas”.Romero explicó que la provisión del vital líquido dentro del ejido urbano está a cargo del SPAP, quiénes de lunes a viernes buscan el agua de un espejo contiguo al Rio Bermejo (a unos 19 km de Perín), “lamento que sábado y domingo no se realicen esos trabajos, ya que un particular coloca candados a uno de los ingresos, lo que implica que el pueblo muchas veces no tenga activo el servicio”. El intendente apuntó a su antecesor, “Cabañas es quién pone candados a la posibilidad que sábados y domingos los perineños podamos tener agua potable. Una pena. Un hombre que dice ser seguidor de Insfrán que haga esto en desmedro de la gente”. “Nosotros para asistir a las colonias y a los productores debemos dar una vuelta de casi 4 kms, y en esto debo agradecer personalmente a las familias Cometto y Sandoval que nos permiten pasar por sus campos, pasar en varios portones, para así cargar nuestros camiones y llevar a los vecinos y productores de la zona”, denunció el jefe comunal, quien sostuvo que no pueden abastecerse de la bomba del SPAP por mezquindades políticas que nada bien hace a la sociedad.En lo que es asistencia a colonias y a productores, “la comuna despliega la totalidad de los tanques que posee para mitigar los efectos de esta gran sequía. De hecho, días pasados, en conjunto con el Concejo Deliberante, pudimos concretar la compra de una importante partida de neumático para todo el parque automotor asignado a trabajar en esta emergencia, para así garantizar que el agua llegue a destino”. El jefe comunal agregó que “destaco y agradezco a los amigos de Gendarmería Nacional con asiento en Fontana que pusieron a disposición un móvil y un tanque que se sumaron a los operativos que venimos realizando todos los días”, y anticipó que están por judicializar la cuestión para que se permita sacar el agua dónde funcionan las bombas del ente provincial Spap.Consultado sobre los dichos de un diputado de Cambiemos sobre un estado de abandono ante la emergencia hídrica, “más allá de que los representantes del Pro tienen en su Adn emitir comunicados irresponsables y poco constructivos, lo que me pesa y mucho es que algunos dirigentes peronistas locales sean los que se suman a este ataque permanente y cobarde hacia los que fuimos elegidos por la mayoría y hacia uno de los proyectos que mayor porcentaje de acompañamiento tiene en el país, como el Modelo Formoseño de nuestro gobernador Gildo Insfrán. Algunos que dicen llamarse compañeros, se prestan a las mezquindades y dichos sin razón de opositores que buscan opacar la implacable labor de nuestro conductor, en todas las áreas que le compete a la provincia.”, sostuvo Romero.El mandatario comunal ironizó al señalar, “celebro que quiénes fueron cómplices silenciosos de uno de los gobiernos más nefastos del país, hoy se quieran auto nominar reservistas de la moral y ejemplos de gestión política, porque al parecer de golpe tuvieron un brote de sensibilidad social y de pronto les importa lo que le pasa a la gente”. Agregó que “soy muy consiente que es mucho pedirles sean responsables, pero me atrevo a mostrarles el camino: lejos de hacer la tribuna para un pequeño porcentaje, tomen el consejo del gobernador Insfrán, que por algo viene dejándolos en ridículo elección tras elección y busquen la unidad. Busquen sumarse al continuo trabajo que se realiza, no sólo en Perín, sino en toda la región y aporten por una buena vez en su carrera política algo que pueda contribuir a la sociedad. Las palabras las lleva el viento, aquí luchamos contra la adversidad todos los días y lo seguiremos haciendo, a pesar de los agoreros predicadores del odio”.