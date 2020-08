Oviedo: “Estamos dando respuestas a las necesidades de la gente”

La UDAI Formosa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) inició los operativos especiales de atención al público en el interior provincial. Fue así que el miércoles 12 el organismo nacional atendió a la comunidad de Misión Laishí y este jueves 13 hizo lo propio en Herradura.



Así lo manifestó el ingeniero Ricardo Oviedo, titular de la Delegación Formosa de la ANSeS en declaraciones a AGENFOR, acentuando que la atención se realizó en todos los casos con un sistema de turnos programados, a los fines de garantizar el protocolo sanitario por el contexto de pandemia COVID-19.



“Teniendo en cuenta las posibilidades que nos da el status sanitario que tiene Formosa, en virtud de la pandemia y en comparación con otras provincias del país, podemos trasladarnos al interior provincial para hacer las gestiones, acercando a la ANSeS a cada uno de los beneficiarios de las diferentes poblaciones”, expuso Oviedo.



Puso de resalto esta iniciativa “más aún en esta situación especial que estamos atravesando, donde a las personas del interior se les hace muy difícil poder concurrir a nuestras oficinas en la capital a realizar un trámite”.



“Si bien tenemos atención virtual, hay personas a las que se les dificulta hacer la gestión a través de Internet, ya que quizás no manejan la tecnología y la virtualidad”, comentó, apuntando que “todos nos estamos acomodando a esta situación y de hecho nos cuesta un poco poder habituarnos a ello. Entonces, estas personas requieren de la atención personalizada y eso es lo que estamos haciendo en estos días”.



Señaló que “los operadores del organismo se están trasladando al interior para realizar los trámites y las gestiones que requieran las personas y que normalmente se hacen en cualquier oficina de la ANSeS, dando así respuestas a las necesidades de la gente”.



“Esta atención personalizada permite que a partir de allí se posibilite el contacto a través de correo electrónico y el número telefónico de cada beneficiario, de manera que cualquier consulta que se dé por alguna gestión se pueda realizar”, enfatizó.



Destacó que “se trata de una coordinación entre el Gobierno Nacional, el provincial y los Municipios en beneficio de la gente. De esta manera queda demostrado que cuando hay una unidad de concepción entre los diferentes Gobiernos las acciones son más efectivas, se acercan a la gente y permiten hacer las cosas que las personas necesitan, dándoles respuestas a sus necesidades”.



IFE



Por otra parte, el ingeniero Oviedo confirmó que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en su tercera etapa comenzó a pagarse este lunes 10 de agosto.



“Se efectiviza conjuntamente con el cronograma de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de acuerdo a la terminación de los DNI”, pormenorizó.



A su vez, consultado sobre la posibilidad de un IFE 4 a partir de octubre, respondió: “Todavía no está definido oficialmente. Se está trabajando en esa propuesta, pero no se sabe si será un IFE 4 u otro tipo de cobertura”.



No obstante, hizo notar que “el Gobierno Nacional está pensando en la post pandemia y fundamentalmente en generar herramientas de contención económica y social para poder superar este momento difícil que atraviesa el país y el mundo entero”.



