El IPS lanzará un concurso literario para los adultos mayores de toda la provincia

HUGO ARRÚA - FOTO ARCHIVO





Será en reemplazo de los conocidos Juegos de la Tercera Edad que no podrán concretarse este año debido al contexto de pandemia.El titular del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, anunció que lanzarán un concurso literario destinado a los adultos mayores de todo el territorio provincial, pertenezcan o no, a dicha institución.El mismo, se pensó en reemplazo de los reconocidos Juegos de la Tercera Edad, que lleva a cabo cada año el IPS, y al que se agregó la rama cultural el año pasado.“De haber tenido la normalidad de los tiempos, hemos preparado para este año un conjunto de tareas que iba a ser muy interesante sumando a lo que ya anualmente hacemos y estaríamos hoy en pleno desarrollo de las eliminatorias locales de los juegos de la tercera edad, con los agregados de los juegos culturales”, sostuvo Arrúa.Y agregó: “Pero de igual manera estamos tratando de acomodarnos en esta situación y dar oportunidades también para que el adulto mayor se sienta contenido, que tenga participación”.En ese sentido, el funcionario sostuvo que “no podemos hacer los juegos” pero “lanzamos un programa muy interesante que tiene que ver con lo cognitivo: un concurso literario”.“No tiene limitaciones, no es solo para aquel que escribe, sino para todo adulto mayor que quiera contar sus vivencias, algún escrito literario y va dirigido no solo para los del IPS, sino para todos en general, basta con ser adultos mayores y en todas las localidades de toda la provincia”, aclaró.Respecto a los requisitos, el titular del organismo, explicó que “se están elaborando” para dar a conocer de manera pública, pero, principalmente, tienen que ver con los tiempos de entrega y la presentación del escrito.“No tiene nada raro, solamente basta que la persona tenga la intención de presentar un escrito puede ser vivencial, puede ser ficcional, y presentarlo en la Dirección de seguridad social de IPS o en las casas de la solidaridad para su posterior evaluación”, indicó.En ese contexto, Arrúa aseveró que dicha actividad, además de ser un canal de participación, también contará con “premios muy interesantes”.“La idea es que podamos recopilar esos materiales, específicamente aquellos que tienen una conformación interesante desde el punto de vista humano, también la apreciación técnica que van a hacer nuestros jurados y elaborar después un librillo que pueda contener a todos y de esta manera poder socializarlo de lo que han hecho nuestros adultos mayores, que estoy seguro, va a ser del interés de mucha gente”, anticipó.Cronograma de haberesPor otro lado, el agente confirmó que el pasado miércoles 12, finalizó el cronograma de haberes a jubilados del IPS, “sin ningún tipo de inconveniente”, en toda la provincia.Respecto al aumento anunciado días atrás por el gobernador Insfrán, sostuvo que “históricamente siempre el aumento se dio a los empleados públicos en general y posteriormente se anuncia lo de IPS”.“El Gobernador nunca se olvidó de nuestros adultos mayores del IPS, así que, como fue siempre, estamos seguro que recibiremos en estos días el anuncio y el agregado del porcentaje correspondiente”, concluyó.