No tenía permiso de circulación, era reincidente, increpó a policías y terminó detenido

Ocurrió durante un procedimiento realizado en la pista de Skate de la Avenida Juan Domingo Perón de esta ciudad, donde un joven se acercó al uniformado y lo increpó, luego lo agredió verbalmente interfiriendo en el procedimiento, motivando que se proceda a su detención.El llamativo suceso ocurrió el lunes último alrededor de las 17:30 horas, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Tercera que se encontraban en motocicletas, afectados al operativo que se realiza la Policía a diario en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa la provincia de Formosa, con el objetivo de hacer cumplir las medidas preventivas de salud pública dispuestas por el Consejo Integral de Emergencia COVID-19.Al observar algunas personas en el sector de la pista de Skate ubicado frente a una conocida cadena de supermercados, los uniformados descendieron de las motocicletas y se dirigieron al lugar, donde confeccionaron dos actas de notificación por hallarse sin barbijos en clara infracción al Decreto de Necesidad y Urgencia.En ese mismo momento se acercó un joven ofuscado, con el teléfono celular en mano, e increpó a los uniformados que realizaban el procedimiento y que no tenía relación con el procedimiento. El adolescente cuestionó el trabajo de los auxiliares de la justicia a viva voz con el celular en mano diciendo “siempre vienen a romper acá las bolas, váyanse de acá solo estamos haciendo deportes, porque no van a buscar delincuentes” (textual).El oficial a cargo intentó calmarlo para que deponga su actitud, advirtiendo que no debía interponerse debido a que el personal policial sólo estaba realizando tareas preventivas; lejos de calmarse volvió a increparlos al tiempo que filmaba y cuestionaba con su actitudes desafiantes y hasta amenazante, confrontándolo –cara a cara- buscando la reacción del personal policial, alteró la paz y la tranquilidad reinante en el lugar.Por lo expuesto, ante la actitud del sujeto y para evitar un mal mayor, el oficial optó por esposarlo sin necesidad de hacer uso de la fuerza pública, para luego trasladarlo a la Comisaría a los fines contravencionales conforme las previsiones del artículo 34 del Código de Faltas de la Provincia.En la unidad operativa se consultó la página de gobierno que se utiliza para el operativo COVID-19, certificándose que el joven de 19 años no tenía permiso para circular, además era reincidente en virtud a que ya se le había realizado un acta de Infracción al DNU anterior a este incidente, y se encontraba fuera del radio permitido para realizar salida recreativa que debe ser de cercanía (hasta 500 metros) teniendo en cuenta que se domicilia en el barrio Don Bosco de esta ciudad.Al respecto se inició una causa Contravencional por Infracción al Artículo 77° inciso a) y 145 del Código de Faltas de Formosa con intervención del Juez de Paz de Menor Cuantía en turno en esta ciudad.Posteriormente, al notificarle la causa de mención, nuevamente profirió insultos al personal policial, alterando nuevamente con su actitud la paz reinante en la unidad operativa, no obstante se realizó la diligencia procesal y luego continuó en libertad a disposición de la justicia.