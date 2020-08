Los psicólogos y el rol fundamental que cumplieron en la pandemia

En la cuarentena establecida por el COVID-19, el rol de los profesionales de la salud mental ha sido crucial para la contención emocional y el bienestar de la comunidad.Al respecto, en diálogo con AGENFOR, la licenciada en Psicología Noelia Massimino, terapeuta cognitivo-conductual e infantojuvenil, aludió al impacto de los efectos de la pandemia en el contexto familiar.“Esta cuarentena se inició como algo que todos creíamos que iba a durar 15, 20 días o un mes y hoy por hoy se instaló como un estilo de vida porque llevamos prácticamente seis meses”, reflexionó, apuntando que ante tantos días de aislamiento social primero y distanciamiento después “la demanda de asistencia es muy alta, ya que vemos un agotamiento tanto en niños y adolescentes, pero también en sus padres, los adultos que son sus referentes y quienes los acompañan día a día”.Remarcó que “hay una gran demanda y creo que todos los profesionales de la salud mental estamos trabajando arduamente porque vemos un nivel de agotamiento, una falta de motivación y de iniciación muy grandes”.Ante ello, explicó, que “trabajamos con cada familia para poder implementar estrategias, adaptándolas a cada una, ya que tienen un perfil único”.“Debemos tratar a cada familia de manera individual porque las situaciones no son las mismas”, abundó la especialista, ejemplificando que “no es lo mismo contar con una vivienda más grande o más pequeña y de igual manera si se trata de una familia numerosa o un matrimonio con un solo hijo”.Indicó que durante este período “se vieron desgastes a nivel vincular muy importantes, porque pasamos de vernos en el día tal vez un ratito a estar 24/7. Hoy por hoy los adultos podemos circular, ir a trabajar, pero hay muchos que siguen con el trabajo en casa. Y aparte están la educación de los hijos y las tareas del hogar, con lo cual el nivel de agotamiento, estrés, ansiedad y depresión se ve sumamente incrementado”En ese sentido, sugirió que “debido a que prácticamente estamos en el sexto mes de cuarentena, disminuir los niveles de autoexigencia y exigencia en general y distribuir las tareas del hogar, para que no recaigan en un solo integrante. Si tenemos niños o adolescentes, que colaboren también con tareas acordes a su edad y etapa evolutiva”.Además, mencionó “tener espacios recreativos propios, en conjunto e individuales, y usar el horario establecido para hacer una caminata, tomar un mate en una plaza o salir con los chicos los fines de semana. Es muy importante recargar baterías”.Al valorar el importante rol que cumplieron los profesionales de la salud mental en este período de cuarentena, la licenciada Massimino subrayó que “fue un desafío y creo que la mayoría nos vimos brindando una contención a nivel familiar. Ya no se trataba sólo de mi paciente, sino de la familia”.“Me dedico mucho a los niños y a discapacidades en la población infantojuvenil y ellos continuaron sus tratamientos, donde lo que hice fue tratar de brindar la contención a nivel familiar, es decir darles las herramientas a los papás y las mamás para poder continuar con los espacios terapéuticos desde casa, ya que ellos y ellas son los referentes, así que el objetivo era fortalecerlos para que acompañen a sus hijos”, contó.Finalmente, recalcó la especialista que “el tratamiento nunca es aislado, siempre es con la familia. Es la única forma de realmente poder generar cambios y crecer a nivel terapéutico”.