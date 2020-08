La jueza Viviana Taboada consideró que está “bien tomada” la incompetencia del juez Lijo en la causa Ciccone

La presidenta de la Cámara Primera en lo Criminal de Formosa, Dra Viviana Taboada, consideró que la decisión del juez Federal Ariel Lijo de declararse incompetente en la causa Ciccone, está “bien tomada” y explico que hubo un fallo de la CSJN donde dice “que todas las cuestiones que tengan que ver con legislaciones provinciales, son los jueces provinciales los encargados de juzgar”.En las últimas horas el juez Lijo sostuvo que tanto el gobernador de Formosa Gildo Insfrán junto a otros funcionarios debía ser juzgado e investigados por el Juzgado de Instrucción N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de Formosa.En ese contexto y consultada por el periodista Elio Albarenga, que opinaba al respecto de esa decisión dijo: “pienso que está bien tomada la decisión, incluso la CSJN, está tomado decisiones respetando las autonomías provinciales, respetando las normativas y poderes provinciales”.Explicó en esa línea que “salió un fallo de la CSJN donde dice que todas las cuestiones que tengan que ver con legislaciones provinciales, son los jueces provinciales los encargados de juzgar esto implica volver al criterio histórico”.Se mostró sorprendida al decir que “la verdad que fue novedosa esa cuestión donde jueces federales se metan en cuestiones provinciales, no quiero prejuzgar a respecto porque no sé si el día de mañana me toca decidir sobre la situación”.Finalmente agrego que con el fallo de la CSJN “nos está diciendo y está diciendo a los jueces federales, ojo, si hay normativas provinciales, que lo manejen los jueces provinciales”.