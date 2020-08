La Defensoría del Pueblo denunció aumentos de telefonía e internet

Frente a los próximos aumentos, tanto en la telefonía celular e internet, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se requirió a las actuales Autoridades del ENACOM, que prorroguen el Acuerdo para mantener congelados los costos de estos servicios, actualmente esenciales para todos los usuarios en cualquier lugar del país, mientras dure el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en la Argentina, como así también en las distintas Jurisdicciones Provinciales, donde cada una tiene hoy una realidad diferente y al estarse trabajando, tanto en los sectores públicos como privados, llámese bancos, anses, centros de salud, obras sociales, con pedido de turnos online y para lo cual cada usuario y consumidor necesita de la telefonía celular e internet, consideramos Institucionalmente que, no es oportuno ni razonable los incrementos que pretenden las empresas y por ello es que, se Instó a concretar de manera urgente el mismo

. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, recordó que, en mayo las compañías habían acordado mantener los costos congelados hasta el 31 de agosto del corriente año y ahora se está hablando de un incremento que sería de entre un 6 y un 15%. Los principales prestadores de servicios de telefonía celular e internet harían efectivos desde el 1 de septiembre los aumentos para sus servicios. Dependiendo del plan contratado por los clientes, el incremento variaría entre un 6 a un 15%. Así, Movistar, Personal y Claro ya comenzaron a comunicarle a sus clientes que la suba se verá reflejada en las facturas del consumo de septiembre.





Argumentaron desde Movistar que, debido al contexto que atraviesa la industria en el país, Movistar se ve en la necesidad de realizar una adecuación de precios que permita sostener los niveles de calidad de servicio requeridos por los clientes, más aún en un momento en el cual la digitalización tiene un rol relevante en el desarrollo de todas las industrias y sectores sociales. El plan pospago más usado tendría una actualización promedio del 10% a partir de septiembre. El resto de los planes subiría entre 6% y 15%. En la modalidad prepago, en tanto, la empresa en octubre finalizará la bonificación otorgada en noviembre de 2019 y extendida en marzo de este año.





Para el servicio de internet, la adecuación sería de un promedio del 9% desde septiembre, pero en la empresa aclararon que la suba alcanzaría a poco más de la mitad de los clientes. Ese mes también finalizará la bonificación de $104 otorgada en noviembre de 2019 para el abono de telefonía fija. Existen servicios que no tendrán adecuación y mantendrán sus valores actuales, como los planes inclusivos y planes reducidos; y otros en los que se bonificará por tres meses la actualización, como las pymes con servicio de banda ancha cuyo tráfico disminuyó en un 70% o más. En lo que respecta a Telecom Personal, anunció un aumento del 11% en promedio para los clientes prepagos y pospagos ya que el compromiso de precios congelados vence a fin de mes, pero esa suba también se traslada al servicio de teléfono fijo, la TV Paga e Internet que ofrece la compañía, y comenzarían a implementarse escalonadamente.





Por su parte, Claro informó que la suba que aplicaría sería del 10% en promedio para los clientes pospagos y que los prepagos tendrán el aumento que se postergó en marzo debido a la pandemia de coronavirus. Los más accesibles no aumentarán: el plan reducido se mantendrá en $250 y el inclusivo en $280. Si bien, todos los prestadores aclararon que los planes "inclusivos" no tendrán cambios hasta fines de septiembre, cuyos precios arrancan en $100 para los prepagos celulares y podrían mantenerse más allá de esa fecha, desde la Defensoría, entendemos que no están dadas las condiciones ni económicas y menos aún sociales para, “que estas empresas que brindan un pésimo servicio y siempre han ganado en todos los tiempos, quieran en esta emergencia sanitaria, continuar aumentando sus facturaciones y con ello sus ganancias, sin invertir absolutamente nada para mejorar la calidad en sus prestaciones y por esto, es que, Instamos al ENACOM a que se prorrogue el congelamiento de las tarifas y además que todas aquellas personas que se encuentran atravesando graves dificultades económicas como consecuencia de la cuarentena, puedan cambiarse de planes y acceder así a otros más económicos y que les garantice la conectividad y poder así desarrollar sus actividades con normalidad”. Demás esta decir que, existen en la actualidad millones de niñas, niños y jóvenes que dependen de la telefonía móvil, fija e internet para poder continuar sus estudios, como así también los docentes o profesores, entonces lo que decimos es que, con gente sin trabajo, con comercios limitados en sus atenciones, surge entonces una necesidad de que la Responsabilidad Social Empresarial, se haga presente y por otra parte que el Gobierno Nacional a través del ENACOM, no permita estos aumentos previstos y se prorrogue el congelamiento de las tarifas de los servicios antes mencionados.