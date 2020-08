“La clave del éxito que estamos teniendo es la férrea conducción política de Gildo Insfrán”

Además, destacó el aumento del 5% a estatales y brindó detalles sobre las conferencias online que lleva a cabo durante el contexto de aislamiento social y preventivo.El diputado provincial y jefe del bloque del Partido Justicialista en la Legislatura formoseña, Agustín Samaniego, se refirió a la situación que atraviesa la provincia en este contexto de pandemia y la importancia de la consolidación de un modelo político y económico para hacerle frente al coronavirus.“En esta pandemia, todos los modelos políticos de la estructura del Estado y la sociedad fueron puestos a prueba; el modelo formoseño también y dio una excelente respuesta, no solamente desde el punto de vista sanitario con el hospital interdistrital, las ambulancias que se adquirieron, la red sanitaria de complejidad creciente que respondió de manera altamente satisfactoria, sino también todo el sistema logístico, de seguridad, de educación, la alta consciencia provincial fue clave en la respuesta que tuvo el modelo formoseño a esta pandemia”, sostuvo el legislador provincial.En ese sentido, aclaró que “los momentos difíciles como los que estamos viviendo en el mundo”, necesitan de liderazgos fuertes que acompañen a la población y le brinden confianza, ya que “los países que han sobrellevado mejor esta pandemia son aquellos que sus sistemas políticos y de organización de la sociedad estaban más preparados y con la consciencia de que el Estado debe ser el coordinador de las sociedades para que se pueda distribuir de manera equitativa la riqueza”.“En Formosa tenemos el modelo formoseño y un conductor como el Dr. Gildo Insfrán que se puso al frente desde un primer instante, inclusive antes que lo hiciera el país, en la lucha de todos los formoseños. Yo creo que es una clave del éxito que estamos teniendo en nuestra provincial: una férrea conducción política, porque se necesita de un alto sacrificio y esfuerzo colectivo y para lograr eso debe haber un líder que genere la confianza que genera Insfrán”, expresó.Por otro lado, el legislador habló sobre “el crecimiento exponencial” de los últimos veinticinco años en el territorio provincial y manifestó que “mejoró la calidad de vida de cada uno de los formoseños” al igual que el desarrollo del sistema sanitario.“Nos debemos imaginar qué hubiera pasado en nuestra provincia si esta epidemia mundial nos hubiese tomado hace treinta años, cuando no teníamos hospitales, ni centros de salud, ni recursos humanos, ni el Hospital de Alta Complejidad, el Evita, el Central y la Madre y el Niño altamente equipados”, indicó.Y agregó: “Si no hubiésemos tenido un conductor político como el Dr Insfrán que está ante el más mínimo detalle, controlando, tomando decisiones para enfrentar a esta pandemia. No sería de ninguna manera esta realidad que vivimos”.En ese marco, Samaniego aseguró que, la decisión del gobernador es que “cuidemos a aquellos que están al frente de batalla, que son los trabajadores de la salud, la policía, todos los trabajadores esenciales incluido los periodistas que tienen la importante tarea de llevar la verdad al pueblo formoseño”.En otro orden de cuestiones, el presidente del bloque, aseveró que es “un orgullo para todos los formoseños que la mayor parte de la indumentaria que llevan los trabajadores de la salud, policías, son producidos por manos formoseñas”.“Se aceleró la producción de barbijos, camisolines, ambos, para que los trabajadores de la salud tengan la indumentaria y medidas de protección de bioseguridad”, señaló.Y resaltó que es una muestra de la “visión integral de nuestro modelo”, porque “no son islas de desarrollo, sino que se funden con el objetivo de mejorar la vida de todos los formoseños y formoseñas”.En ese contexto, Samaniego comentó que lleva a cabo un ciclo de conferencias sobre el modelo formoseño de manera online, donde se tratan diferentes temas relevantes de los aspectos humanistas de dicho tema.“El primer miércoles invitamos a Fernando De Vido para hablar de la gran obra hidrovial de la ruta 28 que tantos beneficios trajo en este momento de sequía y en la segunda a la profesora Patricia Pastor para que nos habló de planificación estratégica y desarrollo local, dos puntos claves en el modelo formoseño”, recordó.Y reiteró: “Nosotros creemos conveniente profundizar en análisis, estudio, debate acerca del modelo formoseño para todos, pero fundamentalmente para los jóvenes, consientes que van a ser los continuadores de este modelo, que es a largo plazo que debe ser sustentable y tantos beneficios trajo”.Por último, el diputado habló sobre el aumento del 5% a estatales activos y pasivos anunciado hace unos días por el primer mandatario provincial y criticado desde los sectores de la oposición política.“Cualquier medida que sea en beneficio del pueblo formoseño aparentemente la oposición tomó el camino de estar en contra, no nos sorprende de ninguna manera”, remarcó.Y precisó: “Que en una provincia como la nuestra de un 5% de aumento a estatales, que dinamiza la economía, es casi algo extraño”.Para finalizar, concluyó en que “no valorar eso en este tiempo de pandemia que destruyó las economías más importantes del mundo, es no tener ningún tipo de visión o no querer verlo”.