Parte de las muestras de Laguna Yema y Los Chiriguanos dieron negativo a coronavirus

Lo confirmó el doctor Romero Bruno, aclarando que todavía no finalizaron con el procesamiento de los hisopados en las dos localidades. Consideró acertada la decisión de las comunas de retroceder a la Fase 1Este lunes, en la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el doctor Mario Romero Bruno se refirió a las medidas preventivas que adoptaron las comunas de Laguna Yema y Los Chiriguanos, tras la confirmación de los dos casos positivos a COVID-19 de personal de transporte, provenientes de la provincia de Chaco.En este sentido, el director de Epidemiología de la provincia y del Hospital Central manifestó que se trata de dos medidas acertadas. La primera el retroceso a la Fase 1 de todas las actividades, dictándose el aislamiento total en las dos comunidades del interior provincial, y segundo, la toma de las muestras a través de los hisopados, en la búsqueda activa de casos.Respecto a las muestras, informó que “hasta el momento, los resultados que estamos teniendo de las localidades de Laguna Yema y Los Chiriguanos son todos negativos a coronavirus” y confirmó que en el transcurso del día se estaría finalizando con el procesamiento de los estudios en el Laboratorio Biomolecular del Hospital de Alta Complejidad (HAC).No obstante, advirtió que “igualmente el virus COVID-19 tiene un período de incubación de 14 días en los cuales una personas puede presentar los síntomas”. Por ello, hizo notar que “hasta que no tengamos el total de los estudios de los hisopados, siempre será mejor prevenir. Así que en ese sentido, me parecen oportunas las medidas sanitarias que adoptaron las municipales, y que la gente lo entiende porque sabemos que es para el bien de todos”.Por su parte, con relación a la búsqueda activa de casos manifestó que “por lo pronto, no se identifica claramente a ninguna persona como contacto estrecho”, marcando que lo más prudente es esperar el resultado de la totalidad de las muestras.No obstante, se mostró a favor de las medidas sanitarias adoptadas por las municipalidades de Yema y Los Chiriguanos, al señalar que “sobre todo es para dar mayor tranquilidad a la población”, y que por eso, también es fundamental reforzar el lavado de manos, el uso del barbijo y el distanciamiento social para evitar toda propagación del virus.Por su parte, la directora del Hospital de Laguna Yema, Dolly Delgado, expresó en declaraciones recogidas por AGENFOR que en el marco de la búsqueda activa de casos en la localidad, a partir de la pesquisa realizada, se enviaron al laboratorio del HAC 53 hisopados, y que este lunes se continuaban tomando nuevas muestras.Además, afirmó la doctora que el equipo de salud del hospital se encuentra absolutamente capacitado para afrontar la emergencia por el COVID-19. “Contamos con el instrumental y los elementos de bioseguridad para el cuidado del personal, gracias a que el Ministerio de Desarrollo Humano nos proveyó todo lo necesario”, precisó.Precisó que tras reportar el personal policial de la zona que los transportistas provenientes de la provincia de Chaco habían violado la hoja de ruta que debían seguir, se activó el protocolo sanitario previsto para la emergencia por la pandemia.“Es así que una vez que el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, notificó el sábado sobre los dos casos positivos de los transportistas, desde el hospital se comenzó con el operativo de búsqueda de los contactos estrechos”, detalló la doctora Delgado.En ese sentido, indicó que se hisoparon a 53 personas, tratándose de comerciantes y ayudantes de los dueños de comercios de la localidad, quienes en todos los casos habían estado en el playón municipal al momento que el camión proveniente de Chaco bajó las mercaderías en el lugar. Por lo que, en principio, de acuerdo al protocolo todas las personas hisopadas guardan aislamiento en sus hogares junto a sus familias. Aún continúan con los hisopados en la localidad de Laguna Yema, ahondó la profesional, marcando nuevamente que se trata de la estrategia de vigilancia epidemiológica prevista por las autoridades provinciales.Asimismo, puso de relieve que si bien es la primera vez que se activó el protocolo tras la confirmación de los dos casos positivos, el personal de salud del hospital de Yema “se encuentra capacitado y preparado para afrontar esta contingencia de la pandemia de Coronavirus”.Resaltó que, además, se sumó a las tareas preventivas de las muestras el personal del Hospital de Las Lomitas.Finalmente, la doctora Delgado aseguró que “la respuesta de la gente ha sido muy buena” con relación al aislamiento total que se dictó por parte del municipio de Laguna Yema.También el intendente de Laguna Yema, Luis Corvalán brindó declaraciones a AGENFOR, donde sostuvo que en el playón municipal de descarga de productos que tiene la localidad se cumplen con los protocolos previstos en el marco de la pandemia de COVID-19. “De acuerdo al protocolo, los camiones que ingresan a la localidad tienen un lugar fijo de descarga, que es en el playón municipal, para los vehículos desinfectados, donde el personal de salud del hospital toma la temperatura a los choferes y a todo personal de transporte de carga, especialmente en aquellos casos que provienen de Jujuy y Chaco, como en este caso”, detalló, en alusión especialmente a las jurisdicciones donde hay circulación comunitaria del virus.Asimismo, aseguró el jefe comunal que “el protocolo se cumplió como corresponde al momento de que los comerciantes vinieron a buscar las mercaderías. Todos utilizaron barbijos, se respetó la distancia social”. No obstante se deben cumplir con los procedimientos preventivos de toma de muestras, al tratarse de contactos estrechos.Por ello, “tras haber sido hisopados los comerciantes minoristas y mayoristas de la localidad; seguidamente fueron aislados en sus casas, junto a sus familias”, estando a cargo de la Policía la vigilancia del cumplimiento del aislamiento domiciliario.Por último, el jefe comunal indicó que la decisión de retroceder a la Fase 1 prevé el cierre de todas las oficinas públicas, “donde nadie se mueve de la casa ni tampoco sale a trabajar”.