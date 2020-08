Hubo ferias francas del PAIPPA en Juárez y Formosa Capital

Como cada viernes, se realizaron las ferias francas organizadas por el Instituto Paippa en dos sedes en Formosa Capital, y además en la localidad de Ingeniero Juárez. En ambos lugares, se comercializaron productos de estación directamente del productor al consumidor.En Ingeniero Juárez, se trató de un trabajo conjunto de la Municipalidad, la Subsecretaría de Producción, CEDEVA, el Ministerio de la Producción y el Paippa. La feria se ubicó sobre la avenida Deguen, con gran concurrencia.Los feriantes ofrecieron variedad de verduras y bolsones saludablesdel productor Lito Juárez de la localidad de Laguna Yema y de la estación de Gasperi de Juárez. Los bolsones contenían lechuga, acelga, zanahoria, remolacha, perejil y verdeo.Todos los productores llegaron de Laguna Yema r Ingeniero Juárez y se respetaron las medidas de prevención contra el Coronavirus como el uso barbijos tanto para feriantes, como para vecinos.En tanto las ferias de Capital cumplieron tres meses desde la reapertura con los cuidados propios de la pandemia por Coronavirus, según explicó Pablo Ortíz, coordinador del PAIPPA para este tipo de comercialización.Las ferias se realizan en el playón ubicado en Grotti 1040 como en el ex centro comercial del barrio La Paz. Desde el ingreso, los vecinos deben cumplir con el protocolo sugerido, lavado de manos con alcohol en gel, barbijo colocado y no tocar las verduras.Además, se solicitó desde el principio que concurran a hacer las compras sin la compañía de niños. Durante la jornada de ventas, de 7 a 14 horas, los técnicos del PAIPPA, rocían las superficies con desinfectantes.“A pesar de las bajas temperaturas la gente está ingresando y haciendo sus compras como todos los viernes, con todos los protocolos de seguridad. Los precios son accesibles, la gente se vuelca cada vez más, se está comprando bien, los productores se van vacíos a sus casas, y la gente nos dice que nos extrañaron el tiempo que no estuvimos por la cuarentena” comentó Ortiz.Entre los productos más vendidos, sin dudas el queso criollo ($360 el kilo) es el favorito de los compradores, tanto que a las 8 de la mañana de este viernes, ya no se conseguían. La oferta además incluía mandioca a $40 el kilogramo, morrón verde por $80, papas a $30, huevos $160 la docena, achicoria y cebollita de verdeo $30 el mazo.