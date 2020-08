Ibáñez: “Los indicadores económicos demuestran que Argentina tiene un Estado presente”

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Dr. Jorge Ibáñez, compartió este sábado, durante el parte de prensa del Consejo COVID, estadísticas comparativas, fruto de las políticas implementadas desde el Estado nacional en el marco de la pandemia de coronavirus.En este sentido, Ibáñez comentó sobre indicadores de empleo, salud, producción industrial manufacturera, consumo de cemento y composición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).“Brindaremos datos estadísticos que se relacionan directamente con la producción, el consumo y el empleo, es decir, con el trabajo (…) ya que el cuidado del trabajo, no en todos los países, la tasa de desempleo es la misma o similar”, refirió el ministro.En este marco, indicó que Argentina se destaca por sobre Canadá, Estados Unidos, Brasil y Chile; “el porcentaje de la Argentina en pérdida de empleo registrado entre enero y terminado los meses mayo o junio es muy inferior a estos otros países, lo que quiere decir que las políticas para cuidar el empleo que se han implementado están dando buenos resultados”.Por otra parte, el funcionario realizó una comparación en tasa de letalidad; “es la tasa que compara los decesos en relación a los infectados y multiplicados por cien indican que estamos muy por debajo de estos países que son Canadá, Estados Unidos, Brasil y Chile; es decir que tanto el cuidado del empleo como de la salud están dando muy buenos resultados con las políticas que implementamos entre todos en la Argentina, que son políticas de un Estado presente”.Ibáñez manifestó que hubo una caída marcada en el mes de abril en la producción industrial manufacturera, que luego “comenzamos a levantar la cuesta y que continúa en firme repunte en la Argentina”.Especificó que midiendo la evolución mensual de los despachos de cemento, se puede observar una “caída exactamente igual en el mes de abril”, a causa del aislamiento dispuesto por la pandemia; “estuvo todo cerrado, se marca la recesión económica y luego comenzamos a levantar la cuesta -de manera lenta- porque todavía no estamos en cifras pre pandemia, pero sí estaríamos en un firme repunte de la compra de cemento y de materiales de construcción”.El titular de la cartera económica valoró que “la construcción es una locomotora del crecimiento de un país porque mueve a muchas otras industrias. Cuando comienza una obra pública comienzan muchas industrias a aportar insumos, además de la mano de obra que genera”.Sobre el consumo de cemento en la provincia, especificó que el pasado mes de junio se consumieron 9.947 toneladas de cemento, “no se están consumiendo en grandes cantidades porque no hay grandes obras en marcha, las que están poniéndose en funcionamiento son obras nacionales que habían estado paralizadas”.Por otra parte, mostró un gráfico con la cantidad de formoseños que cobraron el IFE 2, ocupando el mayor porcentaje los trabajadores informales o desocupados (104.045), seguido por beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo (46.676), monotributistas (8.664) , Becas Progresar (3.483) y los trabajos en casas particulares (1.156).“Hay una realidad en la Argentina de la cual no escapa nuestra provincia que es el trabajo en negro, lo que tenemos que proponer en el futuro es mantener las fuentes de empleo, generar trabajo pero también generar trabajo genuino y registrado que es uno de los males que tenemos”, dijo Ibáñez.En otra parte de la conferencia, el ministro fue consultado sobre la posibilidad de realizar otra edición de pagos del Ingreso Familiar de Emergencia por el interior provincial.“Comenzaríamos con los operativos de pago en las localidades que hay sucursales de cajero presencial y previa autorización de ANSES, se realizarían los operativos en el interior con terminación de DNI”, especificó el ministro.El funcionario destacó que el sistema de pago planificado en el contexto de coronavirus “ha sido exitoso, hemos evitado aglomeración de gente”.Sobre el final, Ibáñez aseguró que Formosa debe ser la única provincia del país que implementó esta metodología de acercar el IFE a las localidades que no cuentan con cajeros automáticos.