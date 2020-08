Forja rechaza los “Violentos y Antidemocráticos” dichos de Cornejo contra Insfrán

El Partido CONCERTACION FORJA expresa su más enérgico rechazo a los violentos y antidemocráticos dichos del Presidente Nacional de la UCR y Diputado Nacional de Cambiemos, Alfredo Cornejo, que tienen por objeto agraviar la figura del Gobernador Gildo INSFRÁN, al pueblo de la provincia de Formosa y a sus instituciones.Esta agresión es propia de quienes carecen de acciones que logren el respeto y la admiración de sus propios comprovincianos, pues buscan, de ese modo, ocultarse de su propia mediocridad usando el insulto como escudo porque no tienen nada para ofrecer a los demás.Desde nuestro espacio político, creado a instancias del fracaso que significó para el país el desgobierno de la Alianza, y que nos obligó a tener que irnos del Partido Radical para poder seguir siendo radicales, vemos en las palabras ofensivas de su actual presidente Cornejo, una reiteración de su impotencia e incapacidad para gobernar.Además de haber apoyado la decadente gestión de Mauricio Macri, Cornejo gobernó 4 años a Mendoza, dejándola con una deuda gigantesca que hoy no saben como hacer para evitar el desastre que su mal gobierno traerá aparejado a dicha provincia.Mientras el gobierno de Mendoza busca con desesperación que el presidente Alberto Fernandez pueda ayudarlos en el marco de la herencia recibida de este patotero de la política, Cornejo se dedica a buscar divisiones entre las provincias argentinas, sosteniendo que Mendoza debería dejar de pertenecer a la nación Argentina.Tales afirmaciones cargadas de odios, solo pueden ser plenamente comprendidas en el marco de aventureros que nada saben de compromisos con su pueblo, y que solo piensan en su futuro político, el cual cada vez se les presenta con mayores dificultades dado que solo tienen para ofrecer desaciertos en sus erráticas políticas públicas.En Cornejo vemos representado ese Radicalismo anti Irigoyenista que no solo se opuso a la figura del gran Líder radical Hipolito Yrigoyen, sino que además apoyaron el 1er. golpe de estado perpetrado en nuestro país en contra de la presidencia de su propio partido y sin mediar las tristes consecuencias que este irresponsable accionar político trajo para la vida institucional de la Patria en términos sociales y económicos.Hoy lo vemos actuando de la misma manera. Sus dichos tienen como único objetivo, dejar sentada su pertenencia al grupo minoritario que entiende a la política como un instrumento al servicio de los intereses de la usura internacional y que nada les importa dejar obras y acciones que perduren para el pueblo.Por todo esto queremos decir que confiamos en políticos como Gildo Insfrán, nuestro Gobernador formoseño, quién a fuerza de un compromiso inquebrantable con la paz y la democracia, vuelca cada día todos sus esfuerzos en lograr la UNIDAD como elemento indispensable para lograr un país más justo y solidario.