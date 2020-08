Flamante primer graduado en la Licenciatura en Matemática de la UNaF, carrera financiada por la provincia

A través de la modalidad virtual por el contexto de pandemia, José Ignacio Sánchez defendió satisfactoriamente su tesis y se convirtió en el flamante primer egresado de la Licenciatura en Matemática, carrera dictada en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) y financiada por el Gobierno de la provincia, desde el Modelo Formoseño.Este lunes 3 de agosto, por videoconferencia, se llevó a cabo la defensa de la tesis de la Licenciatura en Matemática, donde José Ignacio Sánchez se recibió de licenciado, tras cursar y aprobar las asignaturas de este ciclo de complementación curricular en la UNaF.Cabe señalar que esta Licenciatura en Matemática es un esfuerzo en conjunto entre la Facultad de Humanidades y el Gobierno de Formosa, que aporta recursos económicos para garantizar el dictado de esta carrera.En ese sentido, el rector Prof. Esp. Augusto Parmetler puso de resalto la decisión política estratégica del gobernador Gildo Insfrán de garantizar el acceso gratuito a la educación superior a jóvenes de toda la provincia, potenciando las ofertas académicas en el ámbito jurisdiccional local.Es con ese espíritu que desde el Gobierno provincial se financian diversas carreras en la UNaF como las Licenciaturas en TICS y Administración de Empresas Agropecuarias, al igual que se ratifican los convenios suscriptos que reafirman el apoyo del primer mandatario a las ofertas universitarias que se dictan en conjunto con el Instituto Universitario de Formosa (IUF) con sede en Laguna Blanca.“Nuestro agradecimiento al gobernador Insfrán, ya que fue él quien tomó la decisión de financiar estas carreras que la Universidad está dictando. Estamos cumpliendo con las palabras que siempre él sostiene: ‘La educación no tiene límites, fronteras ni jurisdicciones’. Reafirmamos el vínculo con el Gobierno provincial, una de las políticas de nuestra Universidad para poder mejorar la educación en la provincia en general y también la educación profesional”, enfatizó Parmetler.De igual manera, afirmó que hechos como éste no sólo garantizan la continuidad cualitativa y cuantitativa de las carreras, sino que es una clara demostración de que en Formosa la educación es uno de los ejes prioritarios de la justicia social y la equidad educativa, bases fundamentales de la gestión de Insfrán como gobernador de la provincia, a las que la UNaF adhiere en el marco del Modelo Formoseño.“Nosotros buscamos generar condiciones para que todos los formoseños puedan realizarse en su propio lugar y que tengan esta oportunidad de acceder a carreras con enormes potenciales en nuestra provincia, sin tener que irse a otras jurisdicciones”, marcó, para significar el valor de “la decisión del gobernador Insfrán de acompañar este proceso, que al mismo tiempo redunda en una jerarquización de los servicios que prestan nuestra Universidad”.OrgulloSegún comentó el secretario académico de la Facultad de Humanidades, Prof. Luis Villalba Cantero, para el dictado “los docentes vinieron de otras Universidades del país y en este último tramo eran de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), quienes en su momento fueron convocados por el entonces decano de la FH de la UNaF y hoy rector Parmetler”.Sobre el flamante primer graduado contó que “es un profesor de un instituto terciario de la provincia de Corrientes y merced a este ciclo de complementación curricular tuvo la posibilidad de estudiar la Licenciatura. Hoy ya no es un profesor de Matemática, sino un matemático y continuará con estudios cuaternarios en Córdoba”.“Es un orgullo para nosotros tener la oportunidad de tener una carrera como esta y contar con especialistas para el dictado de las clases. Nos enaltecieron con su presencia, su colaboración permanente y esa generosidad desinteresada que nos han brindado desde el primer momento que solicitamos sus servicios. Estamos sumamente contentos con este momento que estamos viviendo”, finalizó.