Dirigentes de La Trinchera repudiaron “las arteras maniobras antidemocráticas contra el gobernador Gildo Insfrán”

A través de un comunicado, dirigentes agrupados en el movimiento peronista “La Trinchera”, expresaron su enfático apoyo a la gestión del gobernador Gildo Insfrán, repudiando las arteras maniobras antidemocráticas contra el primer mandatario, por parte del presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, y que además ofenden la voluntad expresada en las urnas por parte del pueblo formoseño.El comunicado expone que “los formoseños no cambiamos de idea, seguimos las banderas de Evita y Perón, por eso defendemos a Gildo Insfran, el más fiel intérprete del ideario Nacional, Popular y Revolucionario y, de lo que el pueblo quiere”.Por ello, “ante la arremetida del poder económico, judicial y mediático, contra quienes han sido los artífices de la unidad de las mayorías populares, -indispensable para poner fin a la degradación de la democracia, al desprestigio de sus instituciones, a la persecución indiscriminada de los sectores populares y al saqueo a que nos sometió durante cuatro años el macrismo-, y que no toleran que en nuestra provincia el pueblo siga acompañando el proceso de transformación con inclusión amplia de todos los sectores que habitan este bendito suelo formoseño”, sostuvieron.En ese sentido, ampliaron que “no soportan que la gestión del doctor Gildo Insfrán haya permitido pasar de una provincia embargada y aislada del contexto nacional, a la actual con superávit fiscal, sin deuda, integrada en su territorio junto al resto del país y con la capacidad política para alcanzar el consenso y la unidad del movimiento Nacional y Popular; recuperando el gobierno para volver a poner en valor la democracia y la independencia de los poderes que consagra la Constitución Nacional”.Es por eso que “el apoyo masivo y entusiasta con que se ha expresado el pueblo formoseño en cada consulta electoral, habla por sí solo de los fundamentales objetivos alcanzados por el gobierno peronista de Formosa, en beneficio de todo el pueblo, lo que constituye un hecho indiscutible de alto valor democrático”.Incluso, pusieron de resalto que “esa voluntad mayoritaria, que no pudo ser quebrada, pese al esfuerzo de un minúsculo sector del radicalismo autóctono que promovió, no sólo la discriminación a nuestra provincia, sino arteros ataques desde el gobierno centralista y conservador que teníamos hasta el 10 de diciembre de 2019, con total desprecio por los valores democráticos”.“Y quienes al no poder torcer la voluntad mayoritaria del pueblo de Formosa, buscan las más bajas formas de esmerilar al gobierno provincial en la figura de su conductor Gildo Insfan”, advirtieron, marcando que “como militantes del peronismo formoseño, hoy sentimos como una afrenta a todo el pueblo de la Provincia, el intento de quien, ostentando la máxima conducción de la UCR, insulta a todos los formoseños y pretende descalificar a uno de los más prestigiosos dirigentes a nivel provincial y nacional del peronismo, como lo es el compañero Gildo Insfrán”.Por ello, resaltaron que “es muy evidente el objetivo político de esta maniobra, atento al rol importante que tuvo Insfrán en post de la unidad nacional del movimiento peronista, y en especial a la firmeza con que el Gobernador enfrentó las políticas neoliberales del macrismo”.Por lo expuesto, “venimos a convocar al pueblo formoseño y al de la nación, a defender el sistema democrático constitucional, conseguido con el sacrificio y lucha de todo el pueblo argentino, repudiando las arteras maniobras antidemocráticas contra el gobernador de Formosa”, finaliza el comunicado.Firman por el movimiento peronista “La Trinchera”, los siguientes dirigentes: Oscar Viña, Jorge Nielsen, Julio Argentino Cossio, Natalia Greca, Juan Carlos Duca, Ciruela Asucena Ortega, Marcos Ernesto Duca, Elena Cossio, Carlos Passerini, Maximino Monzón, Juan coronel, Alicia Isabel Vitontti, Lorenza Yegros, Teresa Cossio, Vilma Lezcano, Osvaldo Sian, Juan Carlos Ramirez, Luis Barrios, Roberto Greca, Diego Marciano Vera, Daniel Omar Luppo, Daniel Foltz, Juan Carlos Gomez, Roque Guilio, Myriam Elizabeth González, Rodrigo Matías Coronel, Mercedes Bobadilla, Laura Barrios, Mario Gonzalez, Emilio Egidio Mancebo Padilla, Graciela Esther Canteros, Emilce Sanchez y Juan Eduardo Lenscak.