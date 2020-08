Capacitación digital para empleados públicos

La Subsecretaría de Recursos Humanos de la provincia, informó que este miércoles 5 de agosto a las 19 horas se llevará a cabo una capacitación virtual sobre “Plataformas de Videoconferencias”, a cargo del Plan de Educación Digital Formosa del Ministerio de Cultura y Educación, destinado a empleados y empleadas de la Administración Pública.“El mundo cambió y tenemos que seguir generando acciones necesarias en cada una de las áreas y desde esta mirada la Subsecretaría de manera coordinada con otras áreas, pone a disposición esta capacitación para que nos muestren y enseñen cómo se usan las dieferentes plataformas de videoconferencias, pero en particular la plataforma Jitsi, que es la que la que el Gobierno de Formosa nos ha puesto a disposición para que podamos trabajar”, explicó la subsecretaria de Recursos Humanos, Gladis Mazza.En este marco, remarcó que el uso de las nuevas herramientas digitales suele ser una dificultad para algunos adultos, por lo que “tenemos que trabajar y adecuarnos a estos canales de comunicación y qué mejor que aprender a usarlos con este taller de manera apropiada, para que podamos valernos de estos medios y seguir haciendo lo que tenemos que hacer”.Para finalizar, la licenciada señaló que en el contexto de pandemia, las plataformas digitales deben ser aprovechadas y desechar a los enemigos del aprendizaje que no permiten avanzar; “existen miedos que atravesamos las personas que no somos nativos digitales, no nacimos con la tecnología que existe hoy y tuvimos que aprender de esta nueva era, tenemos miedos y desconfianzas hacia nosotros mismos, realizamos juicios y nos decimos no vamos a poder, o que podemos pasar vergüenza, no, esos son enemigos del aprendizaje, hay que reconocerlos y desecharlos ya que todos podemos aprender; sobre todo si nos enseñan con tolerancia y paciencia” .Consejo Federal de la Función PúblicaEn otro orden, se informó que la licenciada Mazza se encuentra participando de la 2ª Asamblea Anual Ordinaria 2020 del Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP), que se desarrollará vía online estos días 4, 5 y 6 de agosto.Así lo confirmó la profesora Lily Sarto, integrante del equipo técnico de la Subsecretaría de Recursos Humanos, en declaraciones recogidas por AGENFOR.“La licenciada Mazza está participando de la reunión en representación de Formosa”, señaló, indicando que las sesiones podrán seguirse a través de canal de Youtube de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación.La apertura de la Asamblea estuvo a cargo del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, el licenciado Santiago Cafiero, participando también la doctora Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público, quien presentó el Programa Federal de Capacitación, que destinará 20 millones de pesos a la capacitación integral de 30 mil trabajadores/as públicos/as de provincias y Municipios en todo el territorio nacional, junto a 12 Universidades Nacionales.Luego, la secretaria de Innovación Pública, la licenciada Micaela Sánchez Malcolm, se refirió a los planes y programas de Plan Federal de Gobierno Abierto y del Programa Puntos Digitales y Conectividad.Otras jornadasEn el segundo encuentro, previsto para este miércoles 5, las seis comisiones federales – de Capacitación y Empleo Público; Gestión por Resultados y Calidad; Gobierno Abierto e Innovación; Igualdad de Oportunidades y Prácticas Responsables; Infraestructura Tecnológica y Ciberseguridad; y Modernización Administrativa- presentarán los avances y planes de trabajo desarrollados en los últimos dos meses.En la última jornada del jueves 6, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, se referirá al tema “Género y Administración Pública”; el titular de la Oficina Anticorrupción, el doctor Félix Crous, a los “Desafíos de la Transparencia en la Gestión del Estado Federal”; y el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, el doctor Eduardo Bertoni, expondrá sobre la “Implementación de Políticas Federales de Acceso a la Información Pública”.