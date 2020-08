Destacan positivo impacto ambiental de obras hídricas inauguradas por la gestión Insfrán

Para el primer mandatario provincial, “el ser humano es el centro de toda acción”El doctor Hugo Bay, subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, resaltó el positivo impacto ambiental de las obras hídricas materializadas, desde el Modelo Formoseño, por la gestión del gobernador Gildo Insfrán.“Cuando se habla de impacto ambiental estamos aludiendo a los estudios de valuación ambiental que se hacen en las obras”, expuso el funcionario en declaraciones recogidas por AGENFOR.Pormenorizó que “hay una parte que es el impacto positivo que tiene una obra, porque no se trata sólo de lo negativo, sino también de lo positivo que genera. Y hay ciertas obras donde mayoritariamente los impactos son positivos, ya que traen beneficios no solamente a la cuestión ambiental, sino también a lo socio-ambiental, en esa mirada de interacción entre el ser humano y la naturaleza”.En ese sentido, “en estas obras maravillosas que está concretando el Gobierno provincial debemos situarnos en el escenario ambiental en el cual suceden las mismas”, por cuanto denotan “la utilización de un recurso vital para el ser humano y el ambiente como es el agua, que es gestionado y administrado en un escenario en el que ese vital líquido es escaso en una época del año y abundante en otras”.Explicó que “las precipitaciones, que es la manera con la que nos valemos de agua dulce, son las que marcan la abundancia o la escasez de los riachos, esteros, ríos y reservorios”, precisando que “todos los años tenemos una época que es seca, donde las lluvias son deficitarias y por lo tanto no llegan a alimentar a los cursos, se ve mermada la cantidad y la población existente en esos lugares no puede hacer uso del recurso”.“Eso ha ocurrido históricamente, incluso cuando existía poca población –puntualizó-. Los que vivían en esos lugares tenían que afrontar las épocas secas sin ningún tipo de obras, más que los famosos tajamares”.En total contraste, marcó que en la actualidad “no sólo estamos hablando de obras que garantizan el agua por parte del Gobierno provincial, sino de otras complementarias, que a través del Servicio provincial de Agua Potable (SPAP), la potabilizan, a los efectos de que la población la pueda utilizar con total garantía de salud”.“Todo ello tiene que ver con algo muy importante de lo que el gobernador Insfrán siempre nos habla, que es la equidad territorial –recalcó-. Se trata de igualar en toda la geografía provincial a los formoseños y las formoseñas que viven en esos lugares, para que puedan disfrutar de aquellos beneficios, sea cual fuere el lugar donde estén”.Puso de resalto que para la gestión Insfrán, desde el Modelo Formoseño, “el ser humano es el centro de toda acción”, donde “es fundamental poder contar con el recurso hídrico, con lo cual estas obras lo que hacen es justamente garantizar eso”.Si bien los casos de Palo Santo y Pirané son los últimos en cuanto a obras hídricas, acentuó que “todo nace con esa decisión estratégica de hace muchísimos años que plantea el Modelo Formoseño, que es poder aprovechar las aguas del río Pilcomayo, las cuales en su derrotero producen un montón de circunstancias que había que sortear y que el Gobierno provincial con el acompañamiento de la población lo fue haciendo”.Residuos sólidosAsimismo, Bay se refirió al proyecto del centro ambiental de recuperación y disposición final de residuos sólidos de Formosa, cuyo llamado a licitación para la contratación del diseño, construcción y operación fuera publicado en el Boletín Oficial.En efecto, las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar a las 15 horas del 19 de agosto de 2020.Reprochó el funcionario que “tuvimos cuatro años de una suspensión horrible del proyecto, ya que el Gobierno que presidía Mauricio Macri no sólo nos ignoró respecto a esta obra, sino que también nos llenaron de mentiras”.“Luego vino el Gobierno nacional y popular de Alberto Fernández y de inmediato se concretó el llamado a licitación de lo que será la puerta de entrada de la concreción del proyecto provincial para la gestión de los residuos sólidos urbanos en toda la provincia”, subrayó, precisando que “se empezará por la capital de Formosa, pero están previstos otros tipos de plantas en varios lugares de la provincia”.Marcha del 17AEn otro orden, el doctor Bay fue consultado sobre la marcha opositora prevista para el 17 de agosto próximo, que es convocada por el actor Luis Brandoni.Categórico, no dudó en calificarla de “insensatez total”, haciendo notar que “por suerte también hay muchísimos otros referentes de la cultura que dicen exactamente lo contrario".Por un lado "están los que se amparan en la cuestión cultural, pero en realidad tienen intencionalidades políticas, y hay otro sector que, desde mi punto de vista, es mucho más mayoritario que plantea todo lo contrario”, finalizó. --