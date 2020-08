COVID-19: Se detectaron dos nuevos casos positivos

Son dos hombres, asintomáticos, un personal de transporte de carga y su acompañante, oriundos del ChacoEl Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó este sábado 1º de agosto que en las últimas 24 horas se analizaron 76 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, teniendo dos de ellos resultados positivos a coronavirus.Según se informó, en la reunión de trabajo de este sábado, que como todos los días fue presidida por el gobernador Gildo Insfrán, se analizaron y evaluaron diversos aspectos de la situación del coronavirus en el territorio provincial.Fue así que en las últimas 24 horas se analizaron 76 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, teniendo dos de ellos resultados positivos.Se trata de dos hombres, asintomáticos, un personal de transporte de carga y su acompañante, oriundos de la provincia de Chaco, que ingresaron a Formosa por el puente Lavalle el día 29 de julio con destino a Laguna Yema.Fueron detectados el día 30 de julio fuera de su hoja de ruta, razón por la cual fueron hisopados y aislados preventivamente.Ante ello, se está llevando adelante la pesquisa sanitaria con ambas personas para determinar sus movimientos y posibles contactos estrechos, a fin de desplegar las medidas sanitarias de prevención que correspondan.Alta médicaEste sábado se dará el alta médica a una paciente de 42 años, que tuvo dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo riesgo alguno para su familia ni la comunidad.Datos acumuladosA la fecha, la provincia de Formosa lleva diagnosticado un total de 84 casos, en tanto que los recuperados son 73. Permanecen internados siete pacientes, todos asintomáticos.Los casos en pesquisa sujetos a definición son dos y los cuadros en tránsito con egreso de la provincia también son dos. La cantidad de test realizados a la fecha asciende a 5648 con un 1,49% de positividad.ControlesA su vez, los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia son: 651 ingresos de camiones de carga, 16.097 personas y 7.494 vehículos controlados en la vía pública y 164 vehículos infraccionados por restricción de circulación y patentes; y 687 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.DengueEn relación a la lucha contra el dengue, se comunicó que este domingo 2 de agosto se realizará la tarea de fumigación espacial en los barrios San Miguel, Fleming y Emilio Tomás de la ciudad capital.ComerciosRespecto de los controles bromatológicos efectuados en la última semana por la Municipalidad de Formosa, se informó que fueron inspeccionados 39 comercios, labrándose 35 actas de infracción, con secuestro de 405 kilogramos y 456 litros de mercadería vencida, además de la clausura de 92 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.Haberes estatalesEn la continuación del cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado provincial, este domingo 2 de agosto se iniciará el pago de haberes al personal activo con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.En ese sentido, se aclaró que los haberes de julio del personal activo y pasivo de la Administración Pública Provincial contarán con el aumento del 5% retroactivo anunciado por el gobernador Insfrán este sábado.PandemiaPandemiaAsimismo, se puso de resalto que “la pandemia está produciendo un daño histórico en la economía mundial. Aún las grandes potencias que priorizaron la actividad económica en el falso dilema con la salud, están sufriendo las peores caídas de su producto bruto interno que se tengan registro”.“Nuestro país no está exento de estos efectos, y por consecuencia, las provincias también sufren una importante merma de sus ingresos, tanto por coparticipación y como por la caída de su actividad económica local”, se remarcó desde el Consejo.En este contexto “adquiere real dimensión la decisión política del gobernador Insfrán de otorgar un aumento del 20% en los haberes del personal activo y pasivo de la Administración Pública Provincial, incluyendo el 15% anunciado en el mes de marzo, sumado al 5% anunciado este sábado”.“Con una provincia bien administrada, con un sistema de salud público fortalecido y una comunidad organizada y respetuosa de la salud y la vida de todos, vamos a superar esta adversidad”, se indicó finalmente.