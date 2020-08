El Gobernador Insfrán anunció un incremento salarial del 5% para los empleados públicos activos y pasivos

Finalmente, se dispone “a partir del 1º de julio un incremento del 50% en los valores de las asignaciones familiares vigentes para los agentes activos y pasivos de la Administración General”.“Las modificaciones establecidas para los haberes de la Administración Pública representan para el Tesoro de la provincia durante este semestre un desembolso superior a $1300 millones, que acumulados a los incrementos ya establecidos a partir de marzo, representan un ingreso del orden de $4300 millones para el presente ejercicio fiscal”, destacó el Gobernador.En el tramo final de su discurso, el doctor Insfrán recalcó que pese al complicado contexto por la pandemia “vamos a hacer este esfuerzo para dar este aumento a los empleados públicos y docentes”.“Esta pandemia produjo graves problemas en la economía, no solamente de la Argentina, sino mundial. Italia ha tenido una pérdida de su Producto Bruto Interno (PBI) del 12,5% y España del 18% y su economía está por entrar en recesión. Así que este esfuerzo que hace el Gobierno de la provincia, comprendido por todos los secretarios generales de los distintos gremios que me acompañan, demuestran que es un reconocimiento a la situación que se está viviendo”, significó.Acentuó el primer mandatario que “para el Tesoro de la provincia es verdaderamente es un esfuerzo muy grande porque no solamente tenemos que pensar en el salario del empleado público, sino también en los planes sociales, en la cuestión de la salud, en los planes alimentarios para muchos formoseños, las obras públicas que tampoco hemos parado, así que todas estas cosas tienen sus gastos y todo sale del mismo fondo”.Consultado sobre el impacto que sin dudas tendrá este anuncio en el comercio local, el doctor Insfrán fue categórico al subrayar: “Espero que en estas circunstancias que estamos viviendo comprendan y no maten la gallina de los huevos de oro, que son los consumidores. Porque si ellos exageran en aumentar precios seguramente vamos a tener problemas y nosotros vamos a actuar también de la manera que corresponde para que eso no ocurra. Lo venimos haciendo hasta ahora”.El primer mandatario formoseño estuvo acompañado por los gremialistas Luis Branchi (Agremiación del Docente Formoseño), Isabelino Idoyaga (UPCN Formosa), Estela Escobar (SIDOFOR), Vicente García Insfrán (Unión Docentes Argentinos) y Alberto Álvarez (AMET).