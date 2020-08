COVID-19: confirmaron que no hay circulación viral ni casos activos en Ramón Lista

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID, informó que, en relación a la situación reportada en días previos sobre la empresa petrolera de Palmar Largo, los resultados de PCR y serológicos realizados, así como la investigación epidemiológica efectuada en terreno, indicaron que no existen casos activos ni circulación viral comunitaria en la zona.Esto permite a los habitantes de Ramón Lista continuar con sus actividades habituales, cumpliendo rigurosamente con las medidas sanitarias preventivas y protocolos que están vigentes en toda la provincia.Por otro lado, anunciaron que, en las últimas 24 horas se realizaron 78 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. Además, este miércoles se reportó un caso sospechoso en base a los criterios del protocolo COVID-19.Se trató de un hombre de 26 años que tuvo contacto con personal de transporte de cargas proveniente de Buenos Aires y que presentó dolor de garganta y fiebre, razón por la cual fue aislado en el Hospital Distrital Nº 8 donde se le realizó el hisopado que, finalmente, dio negativo a coronavirus.En ese contexto, los datos acumulados de la provincia al miércoles 26 de agosto, son los siguientes: 88 diagnosticados; 81 recuperados; 1 caso activo de una paciente internada asintomática; 5 casos en tránsito con egreso de la provincia; 7.527 test realizados con el 1,17% de positividad.ControlesEn otro orden, los números relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, de las últimas 24 horas, son los siguientes: 711 ingresos de camiones; 16.005 personas y 8.138 vehículos controlados en la vía pública; 155 infracciones labradas a vehículos por restricción de circulación y patente; y a 390 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; 5 ingresos irregulares judicializados más 1 contacto en estudio; 4 incumplimientos de transportistas del corredor sanitario más 6 contactos en estudio; y 4 fiestas privadas intervenidas.Señalaron que en el caso de los corredores sanitarios seguros que deben cumplir los transportistas de carga, el Consejo de Atención se limita a determinarlos y controlarlos a partir de la información brindada por el responsable de la carga, no sugiriendo la utilización de servicio concreto alguno. La responsabilidad del cumplimiento de las medidas sanitarias y protocolos es responsabilidad exclusiva de quienes prestan y reciben ese servicio de transporte.CausasAdemás, el organismo presentó un informe de las causas iniciadas desde el comienza de la pandemia, en marzo.“Continuamos avanzando con las actuaciones que están vinculadas al cuidado de la salud pública de los formoseños. Desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, en el ámbito de la policía de la provincia se han formalizado 42.283 causas por incumplimiento de distintas medidas sanitarias”, comunicaron.Por su parte, conforme la información brindada por el Superior Tribunal de Justicia, en las causas iniciadas por violación a los artículos 205 y 239 del Código Penal, existen 6 sentencias condenatorias, 9 suspensiones de juicio a prueba, 12 elevaciones a juicio, 14 en trámite para sentencia y 45 audiencias fijadas para resolución o sentencia.En el ámbito de la Justicia de Paz, hay hasta el momento 30 sentencias condenatorias por violación de los artículos 145, 146 y 147 del Código de Faltas, con 41 infractores condenados.Respecto a los ingresos irregulares e incumplimiento de corredor sanitario, aclararon que las personas que incurran en estos hechos deberán pagar el costo de toda práctica médica, incluyendo el estudio de PCR a coronavirus y el costo de alojamiento del aislamiento preventivo en caso de que resultara necesario. Todo ello, sin perjuicio de los trámites judiciales y días de arresto redimibles por multas contravencionales que pudieren corresponder por la conducta irresponsable que pone en riesgo la salud de toda la población.DengueEn el día mundial de la lucha contra el dengue, recordaron a la población la importancia de concientizar sobre esta epidemia y mantener hábitos saludables para erradicar al mosquito transmisor. Saludaron, especialmente, a todos los trabajadores que realizan una tarea permanente, comprometida y profesional en el combate contra esta epidemia.En este marco, anticiparon que este jueves 27 de agosto se realizarán las tareas de control de focos y tratamiento con larvicida en los barrios Mechero de Ing. Juárez, Centenario de Laguna Blanca, Porteño Norte de Clorinda; y San Jorge, Las Tortolitas, 12 de octubre y San Juan Bautista de la ciudad capital.Como también el descacharrizado de los barrios Antenor Gauna (en conjunto con el municipio capitalino) y barrio San Juan I (en conjunto con Vialidad Provincial).Día de la Solidaridad y los vacunadoresPor último, sostuvieron que “el cuidado de la salud pública requiere de una actitud de genuina solidaridad de toda la población, así como el trabajo comprometido de las personas que se desempeñan en los sistemas de salud”.“Por ello, en el día de la solidaridad y de los vacunadores y vacunadoras de nuestro país, vaya nuestro saludo a todas las personas que realizan está importantísima tarea en la inmunización de la población contra diversas enfermedades, e instamos a todos los formoseños y formoseñas a seguir siendo solidarios y responsables en el cuidado de la salud de todos”, finalizaron.