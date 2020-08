Clorinda: en plena fase uno, la Policía detectó un almuerzo entre amigos y un campeonato de vóley

Pese a las restricciones de la fase 1 que se extiende hasta el 7 de agosto en Clorinda, la Policía detectó un almuerzo del que participaban unas diez personas y un campeonato de vóley, violando las medidas de la emergencia sanitaria.En el marco de la emergencia sanitaria nacional y el Decreto de Necesidad y Urgencia que dispone el “Aislamiento y luego el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, medidas a las cuales se adhirió la provincia de Formosa, disponiendo a través de políticas públicas de seguridad y sanitarias otras acciones para evitar la aglomeración de personas o la circulación de aquellos que no se encuentran exceptuadas en el DNU, la Policía extremó los cuidados y operativos en todo el territorio.El 23 de julio el gobierno provincial a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, estableció que a partir del 23 de julio y hasta el 7 de agosto inclusive, la ciudad de Clorinda volvía a la Fase 1 ante la detección de dos personas con Coronavirus.Ante ese panorama, el Ministerio de Gobierno articuló acciones con el Comando Superior de la Policía, intensificó los operativos de prevención con personal de la Unidad Regional Tres con asiento en esa localidad, para evitar la circulación de personas que no realicen servicios esenciales, los que debían tramitar nuevamente su permiso de circulación, en tanto al resto de las personas se los exhortaba a quedarse en sus casas.El martes a las 12 del mediodía, la Policía recibió un llamado a la línea de emergencia gratuita 101, donde daban cuenta sobre la aglomeración de personas en una vivienda de la manzana 18 del barrio 140 Viviendas de esa localidad, donde estarían realizando un almuerzo entre amigos.Personal de la Comisaría TTNN acudió al lugar, constatando la presencia de unas diez personas que presumiblemente se encontraban compartiendo un almuerzo, transgrediendo las medidas dispuestas por el Consejo Provincial para evitar la circulación comunitaria del virus.Este tipo de actitudes pueden poner en riesgo todo el esfuerzo que se viene llevando a cabo para mantener el estatus sanitario, como así también el cuidado de la salud de cada uno de nosotros y de la comunidad formoseña.Se realizaron las diligencias procesales del caso que dieron origen a una causa judicial con intervención de la justicia, situación que no fue bien recibida por los infractores, quienes insultaron a los uniformados.Similar intervención se realizó pasadas las 18 del martes último, en un espacio público del barrio Agua Potable de Clorinda, donde los vecinos denunciaron que un grupo de personas se encontraban participando de un campeonato de vóley.Ante la transgresión, personal del Comando Radioeléctrico de la UR3 acudió al lugar y constató e identificó a algunas personas que se refugiaron en domicilios cercanos al sitio. Allí se procedió al secuestro de la red de vóley, postes, una mesa de madera presumiblemente utilizada para el control de los jueces, sillas, indumentaria de deportiva, inflador, pelotas, gomas que delimitaban la cancha, entre otros elementos.Los operativos continuarán, con el único objetivo de resguardar la vida, la seguridad y la salud pública de la ciudadanía, exhortando a los formoseños mayor responsabilidad ciudadana para evitar la circulación comunitaria del coronavirus.