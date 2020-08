Jofré destacó el anuncio de obras de alto impacto en la calidad de vida de los vecinos

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, valoró los anuncios del gobernador Gildo Insfrán del próximo inicio de las obras de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos; la extensión de la red cloacal conectada al complejo de disposición final de esos efluentes y el puente sobreelevado en la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y Gendarmería Nacional, por cuanto significarán una mejor calidad de vida para vecinas y vecinos de la ciudad y, a la vez, dinamizarán la economía local con la consecuente generación de empleo.“Estas obras, que se realizan gracias a la gestión del gobernador Gildo Insfrán ante el gobierno nacional, tendrán un alto impacto en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de la ciudad”, enfatizó el jefe comunal.En tal sentido, ejemplificó que el puente sobreelevado no solamente permitirá mejorar la circulación en un sector neurálgico sino que brindará mayor seguridad en el tránsito, pensando en la vida y los bienes de las personas.Agregó que la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos dará una solución a la problemática de las toneladas de basura que se recolectan diariamente de una forma sustentable y ecológica, y con respecto a la nueva red de desagües cloacales dijo que se extenderá a los barrios Virgen del Rosario, San Juan Bautista, Liborsi y Balbín, con dos estaciones elevadoras que vincularán al sistema de tratamiento de efluentes existente en la ciudad.“Estas obras, que significan una inversión millonaria, están pensadas en las personas de carne y hueso, como todas las políticas que se desarrollan desde la unidad de concepción y acción entre el gobierno provincial y el municipal”, afirmó.Seguidamente, dimensionó que la construcción de esas estructuras tendrá un efecto dinamizador sobre la economía local, en generación de mano de obra directa e indirecta, movilizando no solamente al sector de la construcción sino también a trabajadoras y trabajadores de diferentes rubros.“En el actual contexto de crisis derivada de la pandemia, inversiones en obras públicas de esta magnitud expresan que hay un horizonte esperanzador para todos, por cuanto no solamente se mira en el corto plazo sino en base a una planificación del crecimiento a futuro de la ciudad”, concluyó Jofré.