Buryaile admitió que la oposición no Tiene un líder; el Frente de Todos, sí

El diputado nacional, Ricardo Buryaile, admitió que la oposición en la Argentina carece en la actualidad de un líder que identifique y represente a Juntos por el Cambio -conformado por tres partidos: la Coalición Cívica, el PRO y la UCR-, como sí lo tiene el Frente de Todos. “Cada espacio tiene su referente pero no un líder de la oposición que aglutine a todos”, afirmó el legislador.El diputado nacional y exfuncionario de Mauricio Macri, quien participó de la convocatoria de algunos sectores en la Plaza San Martín, se mostró contento por la situación epidemiológica de la Provincia, hoy sin.casos activos de COVID-19.Consideró que “sería imposible” tapar casos si los hubiera, por lo que se mostró a favor de la reapertura de otras actividades en el territorio provincial.Asimismo, manifestó que el gobierno nacional tomó medidas a tiempo que permitieron equipar al sistema de salud para hacer frente a la pandemia. “Se han hecho cosas bien”, señaló el legislador y subrayó que la oposición acompañó en el Congreso de la Nación varias leyes, como el canje de deuda y la moratoria si bien no en todos sus artículos.Consultado en torno a las elecciones del próximo año, sostuvo: “Tenemos que preocuparnos por lo que pasa hoy que por lo que va pasar el año que viene. Los que estamos en la política tenemos la obligación de trabajar por el hoy, porque hay mucha gente que no tiene mañana”.