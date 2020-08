Bibolini explicó la importancia de usar barbijo aún sin circulación comunitaria del virus

Además, expuso la doble función de estos elementos de bioseguridad e higiene.Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el médico infectólogo, Julián Bibolini, argumentó la importancia de usar barbijo o tapaboca, aunque en la provincia no exista circulación comunitaria de coronavirus, hasta el momento.En primer lugar, el especialista sostuvo que hay distintos tipos de barbijo: “Está el de uso médico que le decimos quirúrgico; también hay otro tipo que es uno que filtra muchas partículas, lo solemos llamar N95, pero esos son dos barbijos para usos exclusivamente médicos”.Por otro lado, el médico se refirió a los “barbijos domiciliarios”, que puede confeccionar cualquier persona y sugirió que, para hacerlo, lo ideal es que se utilice tela de algodón porque permite mejor aireación y no retiene tanta humedad.“Se ve que en los lugares donde hay circulación viral, las personas que tengan el virus al hablar, toser o estornudar pueden hacer diseminar el virus, por lo tanto, el barbijo retiene esos virus que pueden estar en esas personas, así nació el justificativo de por qué tenemos que usar tapa bocas”, manifestó.Y agregó: “Ahora se está viendo que no solamente permiten eso, sino aquellas personas que no tengan la infección y usan el tapabocas de otra persona que pueda tener el virus ingresaría menos cantidad de virus al yo inhalarlo, y uno pudiese llegar a desarrollar la infección, pero en menor síntoma porque la cantidad que ingresa al cuerpo es mucho menos”.En ese marco, Bibolini dijo que, si bien “hoy no hay circulación del virus en Formosa”, hasta que no diagnostiquen pacientes no se sabrá que hay, entonces “puede ser que esté circulando y no lo sabemos”.Por lo tanto, para evitar y no “llegar tarde”, promueven el uso del barbijo al salir a la vía pública, “tanto para proteger a las otras personas o evitar que ingrese la mayor cantidad de virus”.