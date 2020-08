Atilio Basualdo: “El Gasoducto paralizado por el Gobierno de Macri privó de un gran beneficio a los formoseños y parte del norte argentino”

“Para Cambiemos el Gasoducto del NEA no era importante. Eso hizo que en nuestro territorio tengamos que seguir con el gas domiciliario”, afirmó.“El gobierno de Macri nos privó de un gran beneficio que tendríamos que tener todos los formoseños y parte del norte argentino”, aseguró en una entrevista radial el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo. Al mismo tiempo que hizo un recuento de la situación de la zona en cuanto a la sequía, remarcando la importancia que tienen hoy las obras hídricas realizadas por el Gobierno provincial.“El tramo que corresponde a la provincia de Formosa está prácticamente finalizado. Falta muy poco, solo las redes domiciliaras en los pueblos. Lamentablemente, como ocurrió con tantas obras durante el gobierno de Mauricio Macri, fue desfinanciada porque nunca les interesó y las habían quitado del presupuesto nacional”, aseguró.El jefe comunal insistió en que “para Cambiemos el Gasoducto del NEA no era importante y esto hizo que en nuestro territorio tengamos hoy que seguir con el gas domiciliario. El gobierno de Macri nos privó de este gran beneficio que tendríamos que ya tener todos los formoseños y parte del norte argentino”.Acerca del estado de la obra del Gasoducto y su relación con una denuncia realizada días atrás por un sector de la oposición, recordó que “en todo el tramo de nuestra zona los caños están enterrados. Para que se entienda: están totalmente soldados y bajo tierra, trabajo hecho en esa época por ingenieros de la empresa Techint, a cargo de la obra”.“Por eso –recalcó– desconocemos totalmente lo que afirman en esa denuncia y no podemos hacernos responsables de la ahora aparición de unos caños similares a los del Gasoducto, porque no sabemos. Seguramente la justicia va a estar investigando”.SequíaEn referencia a la situación que atraviesa la zona en cuanto a la disponibilidad de agua, dijo que “la estamos peleando como en todo el territorio provincial. La sequía está haciendo pasar un mal momento a los productores de los pueblos del interior”.Particularmente, “en Las Lomitas tenemos la ventaja del Bañado “La Estrella” que nos abastece con agua dulce. Hay un equipo de Vialidad Provincial bombeando en forma permanente el agua dulce desde el Bañado hacia los reservorios naturales de donde se abastece nuestra planta potabilizadora”.“En este momento –remarcó– la sequía es muy prolongada y los reservorios de agua como el Bañado y Laguna Yema, se van secando. Tiene mucho que ver la evaporación del agua con las altas temperaturas. Tenemos en el camino muchos productores que necesitan el agua y se los abastece”.Sobre la accesibilidad a este vital líquido, reveló que “la gran mayoría del agua que recibimos es del Bañado “La Estrella”, a través del canal derivador que viene en paralelo a la ruta 28. Pero en Las Lomitas tenemos la unión de los dos ríos: el Bermejo y el Pilcomayo, que se juntan en “El Madrejón”, nuestro reservorio natural de agua”.Obras hídricasBasualdo fue categórico también al afirmar que “hoy valoramos de mil maneras esta obra que fuera muy cuestionada por diferentes sectores en su momento y que, incluso, habían logrado paralizarla. Hablo de la obra hidrovial de la ruta 28, que ganó premios nacionales e internacionales por su impacto y desarrollo”.“Nuestro gobernador Gildo Insfrán nos decía ya hace muchos años que era imposible desarrollarse sin las obras hídricas, de comunicación, eléctricas, caminos. Antes, no estábamos preparados para producir y ya en esa época él hablaba de la necesidad de manejar el agua dulce y de ahí nació el proyecto de la obra hidrovial de la ruta 28, que hoy está basteciendo a Las Lomitas, Pozo del Tigre, Ibarreta, Comandante Fontana, Palo Santo y ahora llegó a Pirané: así como por la ruta 86 abastece a Laguna Blanca en el norte”.“Esto –detalló– se hace aprovechando los conductos naturales que tiene la provincia. Nuestro gobernador fu un visionario con este recurso tan importante para la vida. Hace años atrás se peleó mucho para que esta obra se concrete y, recuerdo, había asociaciones internacionales que se oponían pero con su férrea insistencia se logró concretar”.RemateBasualdo recordó además que uno de los “impactos que se logró a través de la infraestructura que el Gobierno Provincial inyectó en nuestra zona, es la producción”. Y mencionó una de ellas: “la posibilidad de que la Sociedad Rural Las Lomitas pueda comenzar a realizar un remate ganadero por mes”.“Esto es una alegría enorme –destacó el intendente–, por lo que genera la producción de carne y la forma en que dinamiza la economía en nuestra zona. No fue casual la llegada de inversores a nuestra zona, inyectando genética, tecnología, así como nuestros criollos mejorando sus rodeos”.