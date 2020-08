El Ministerio de la Producción firmó convenio con paipperos de Naineck

El Estado les da fertilizantes y ellos deberán reintegrar su valor con los productos cosechados que serán destinados al Plan NUTRIR.El ministro de la Comunidad, Aníbal Francisco Gómez, anunció que el Ministerio de la Producción firmó un convenio con productores paipperos, que consiste en la entrega de elementos de fertilización que serán reintegrados con productos cosechados para el Plan NUTRIR.Tales afirmaciones fueron realizadas en el marco de un nuevo parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, donde el funcionario relató que dicho acuerdo se llevó a cabo en una actividad encabezada por el vice gobernador, Eber Solís; el diputado provincial Carlos Insfrán; el titular del PAIPPA, Carlos Sotelo; el intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch; y personal técnico del CEDEVA y el IUF.“En ese encuentro, se recorrió y conoció cómo están trabajando cada uno de los productores, que siembran y cosechan los alimentos frescos, nutritivos y saludables que consumimos los formoseños; y se firmó un convenio entre el Ministerio de la Producción y cada uno de los paipperos, donde se les hizo entrega de elementos de fertilización para el suelo, que luego de los análisis del CEDEVA se determinó que hacían falta”, indicó Gómez.Y aclaró: “Pero se firmó un convenio donde cada uno de los paipperos va a hacer entrega, luego de la cosecha, del valor del mismo en productos al Plan NUTRIR para ser distribuidos a las familias que están necesitando en Formosa Capital”.En ese sentido, el titular de la cartera de la comunidad, sostuvo que “esto nos da una idea de la integralidad de las políticas” y que es “la resultante de años de trabajo, donde cada uno de estos productores dejó el monocultivo del algodón para pasar a la producción de alimentos diversificados”.Además, informó Gómez que en esa ocasión se realizó el pago del Plan NUTRIR a cada uno de los productores de Naineck y Riacho He Hé, “donde percibieron un precio justo por lo producido”.“Es una muy buena noticia porque nos marca en la evolución desde que fue lanzado el programa del PAIPPA, del 95 a la fecha, donde al principio no tenían los títulos de la tierra, una escuela cerca, agua potable ni para riego, no tenían sistema de salud adecuado, electricidad; y hoy cuentan con todo eso”, señaló.Y agregó: “En ese momento, el Estado provincial debía asistirlos con cajas de mercaderías. Hoy, están firmando un convenio en donde ya es recíproca la cuestión en virtud al trabajo que producen y la ganancia que reciben, se autosustentan y están ayudando también a otras familias”.Por último, el ministro destacó que “esto es un ejemplo del Modelo Formoseño” y citó al gobernador Insfrán, que durante una nueva reunión del Consejo sostuvo que “a pesar de la situación que estamos viviendo en medio de una pandemia mundial, donde hay muertes y enfermedades por miles, en medio de una sequía terrible que está azotando a nuestros pueblos del interior, en medio de una crisis económica sin precedentes en el mundo, se sigue trabajando en estas cuestiones”.