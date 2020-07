Sin nuevos casos positivos ni sospechosos de COVID-19 en Formosa

La Policía intervino once fiestas privadas, prohibidas en este contexto de pandemia tratándose de reuniones que significan un “alto riesgo epidemiológico”, dijeron las autoridades.El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó este lunes que en las últimas 24 horas no se registraron casos positivos de coronavirus en la provincia de Formosa, realizándose 25 test de vigilancia en el marco de la búsqueda activa de casos, todos ellos resultando negativos. Además, no se reportan casos sospechosos a coronavirus por protocolo.De esta forma, hasta el momento la provincia tiene un total de 79 casos positivos; 67 recuperados; 11 pacientes continúan internados (todos asintomáticos); un caso de tránsito con egreso de la provincia; 4.175 la cantidad de test con una positividad del 1,89%.Con relación a la tarea de control que lleva adelante la Policía en toda la provincia, en las últimas 24 horas ingresaron al territorio formoseño 378 camiones de carga; 8.908 personas y 5.793 vehículos fueron controlados en la vía pública. Se labraron actas de infracción a 107 vehículos por incumplimiento en la restricción de circulación y patente; y a 753 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo.Además, el parte informativo dio a conocer que el domingo 19, la Policía de la Provincia intervino en 11 fiestas privadas en la ciudad capital y diferentes localidades del interior, secuestrándose vehículos e iniciándose causas judiciales a las personas involucradas.“Estas reuniones significan un alto riesgo epidemiológico en el marco de una pandemia como la que estamos atravesando y, por ello, se encuentran prohibidas”, indicaron desde el Consejo.Además, se sumó la situación de los ingresos ilegales por pasos clandestinos desde el extranjero y aquellos casos de ingresos irregulares a través de alguno de los límites provinciales con la intención de evitar los controles sanitarios.Siendo “ambas conductas, reprochables en sí mismas, constituyen un verdadero riesgo que pone en peligro la salud de todos”, advirtieron, iniciándose causas judiciales por dichas situaciones.En relación a la lucha contra el dengue, se realizarán este martes 21 de julio las siguientes tareas: control de focos y tratamiento con larvicida en el barrio Riacho Negro de Clorinda; San Miguel de Laguna Blanca, 60 Viviendas de Ingeniero Juárez y San Martin, Simón Bolívar, Cono sur y Mariano Moreno de Formosa Capital.En tanto, se concretarán acciones de descacharrizado en el barrio Vial (en conjunto con el municipio capitalino) y el barrio Simón Bolívar (en conjunto con Vialidad Provincial).Por otro lado, hicieron notar las autoridades del Consejo que el domingo 19 de julio “fue una jornada histórica para todos los formoseños, cuya dimensión puede apreciarse a la luz de la concepción integral de la salud que tenemos en Formosa, y que incluye el acceso a los servicios básicos”.Las aguas del río Pilcomayo, ya Bañado La Estrella, son manejadas por las obras hidroviales de la ruta 28 y derivadas a través del complejo de canales, hasta llegar en el día de ayer domingo a Palo Santo. “Este es un ejemplo más de cómo el Modelo Formoseño, a través del pilar estratégico del manejo de los recursos hídricos, brinda una respuesta integral a los habitantes de este suelo”, se explayaron sobre la importancia de las obras encaradas por el Gobierno de la provincia.En el marco del Día de la Amistad, reflexionaron que los hitos fundamentales que nos hermanan deben ser el homenaje permanente, pues como dice un poeta, es “honrar la vida”.“En este tiempo de pandemia ello se traduce en una expresión de amor: el cumplimiento de todas las medidas sanitarias para cuidar la salud de nuestros amigos y amigas”, finalizaron.