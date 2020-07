Con un gobierno con planificación a futuro, Juárez recuerda sus noventa años

Ingeniero Juárez recuerda éste martes 21 de julio, su noventa aniversario y lo hace con una serie de actividades algunas a través de las redes sociales oficiales y otras de manera presencial siempre respetando las medidas de seguridad y protocolos que se usan en este contexto desde el inicio de la cuarentena. Rafael Nacif, indicó el grado de participación de los vecinos superó las expectativas y mencionó, que aunque son tiempos de múltiples desafíos globales, de los que nadie queda afuera, han podido conseguir gracias al trabajo en equipo, a los vecinos y al apoyo del Gobierno de la Provincia; la pacificación, la infraestructura y el avance en muchos proyectos que mejoraran la inclusión y el desarrollo actual.Mirta Irma Torres, historiadora, docente, será reconocida como ciudadana ilustre, por su aporte y trayectoria en esas tierras. Ella, explicó recientemente que desde los orígenes, su familia a lo largo del tiempo, ha participado de todo el proceso del crecimiento del pueblo. “Recordar el noventa aniversario es rememorar mucha vida, mucho camino, mucho andar, y es emocionante el poder recordar a todos los que entregaron parte de su vida para tener la realidad que tenemos hoy”, explicó emocionada.Por su parte, Carlos Paton, Secretario General del Municipio, relató que Juárez tiene mucho que sumar a la provincia, y dijo que ésta administración del intendente Rafael Nacif, tiene preparado su plan estratégico, y no deja de lado cuestiones importantes como la educación, como la llegada de la Universidad y tantas cosas más. “Tenemos acciones concatenadas y organizadas para un futuro mejor, nos importa invertir en una historia para un Juárez cada vez más grande. Nos ocupa ahora, qué espacio de participación le daremos a los jóvenes, y en proyectar el futuro con la profundización de las políticas que actualmente estamos desarrollando”, agregó.Mauricio Torres dirigente social, detalló que él vino de Pozo Yacaré, y que llegó en esos tiempos difíciles en los que no había nada, solo obrajes. En su descripción relató que pasó por otros puntos, hasta llegar al lugar en el que está afincado hoy, el barrio Curtiembre. Para Mauricio, es necesario partir de la base de que uno siempre aspira a tener más, pero, con la evaluación que el mostró, la seguridad y la inclusión están garantizadas en su tierra.Ignacio Guillalba, referente de la Iglesia Anglicana comentó que recuerda que en los orígenes la gente venía para buscar trabajo, las carpas se podían ver en donde estaba el cementerio viejo, y ya veía a las familias tradicionales como al padre de Rafael Nacif, intendente actual. “Buscamos la manera de vivir y de lograr la inclusión. Vinimos a dar acá y siempre quisimos juntarnos, formar parte con la intención de poblar. Mi abuelo me dejó muchas enseñanzas”, recordó.Igualmente el padre Eduardo Ramos de la Iglesia Católica dijo que es una fecha importante la recordación de los noventa años del pueblo. “Vi que la comunidad se integra, participa. Todo eso se despertó este año y es muy importante. Se vio mucho movimiento de preparación, y siempre hay espacio para la oración en medio de todo esto. Estas dos celebraciones de este dos mil veinte, tanto los cincuenta años de la parroquia como los noventa del pueblo son más que importantes”, reflexionó.Miguelina Navarrete Secretaria de Asuntos indígenas dejo claro que esta agradecida de poder formar parte del Gobierno Municipal y detalló que si bien es nueva, está sumando su entusiasmo y aprendiendo de experiencia y las ganas de sus pares que forman parte del equipo municipal.Cristina Amado dirigente del barrio Obrero, destacó que la suya fue de las cinco familias que se acercaron a Juárez para trabajar cuando el centro de todo era el ferrocarril. Igualmente detalló los desafíos que tuvieron que atravesar y lo importante que fue la organización del trabajo con la ayuda en su momento de las misioneras. Ahora, describió que están con proyectos y muchas ganas de superarse aún más.En ese contexto Francisco Méndez, cacique de la comunidad de la Esperanza, recordó con antaño y emoción a las personas que hicieron el camino que transitaron todos para que la historia de la fundación de la comunidad se fuera forjando. Nacido en la localidad, se mostró como un leal testigo de los progresivos avances, hasta el actual crecimiento de la ciudad.Asimismo, el intendente mandato cumplido Alfredo Valdez, dijo que hoy se ve la grandeza del aporte que todos los que formaron parte de la historia de Juárez dieron, y adelantó que todavía hay mucho más por entregar.