Romero Bruno destacó que en el trabajo conjunto se ven los resultados

El director de Epidemiología de la Provincia, Mario Romero Bruno, resaltó la notable disminución de casos de dengue en Formosa, cinco aislados en la última semana en esta ciudad, a partir de un trabajo conjunto que involucra a todos los actores de la comunidad en una lucha sin tregua contra el mosquito transmisor de esta enfermedad.Durante la conferencia de prensa de este martes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el funcionario se refirió a la otra cuestión sanitaria que preocupa tanto al gobierno provincial como a la comunidad: el dengue.En tal sentido, recordó que el pico, con 533 casos, se dio en la semana epidemiológica número 17, entre marzo y abril de este año, coincidente con años anteriores.A partir de ese momento y de lo que describió como un trabajo de involucramiento conjunto, los casos de transmisión disminuyeron.“La eliminación de los criaderos en los hogares es fundamental, porque sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue”, subrayó el médico epidemiólogo y valoró el esfuerzo, traducido en acciones concretas, de los municipios, de las brigadas sanitarias, de la Policía y de los vecinos”.Tal es así que en el interior provincial no se reportaron nuevos casos, y en esta capital cinco casos aislados.