De forma remota se dictará una capacitación sobre ludopatía

En el marco del programa Juego Responsable, el IAS promueve charlas de prevención contra esta patología. En esta ocasión, la disertante será la psiquiatra especialista en adicciones Susana Calero.El director de auditoría del Instituto de Asistencia Social (IAS), Daniel Denis, se refirió a las acciones que realiza el organismo en el marco del programa Juego Responsable. En ese sentido, contó que se promueven capacitaciones dirigidas a la comunidad referidas a la patología de la ludopatía en pos de brindar contención a aquellas personas que la padecen.Para eso, se organizó una nueva jornada de capacitación, que en este contexto de aislamiento social se hará de manera remota. “Este año tenemos la participación de una profesional capacitada en adicciones que es la doctora Susana Calero, quien es especialista en prevención de adicciones”, explicó.Además, destacó que “en Formosa vienen trabajando en la lucha contra la ludopatía a través de diferentes organismos, así como otras loterías del país que acompañan y desarrollan estos programas en pos de ayudar y prevenir esta patología”.Describió que el programa de Juego Responsable “no tuvo parate” e indicó que “cuando hablamos de salud mental no hay un corte ni un quiebre siendo muy importante la asistencia”.De esa manera, el programa funciona con un equipo de psicólogos, psicopedagogos, entre otros profesionales que atienden el problema de la ludopatía y desarrollan estrategias de contención. “Estas acciones no se realizan de manera particular, sino en conjunto con otros organismos”, agregó Denis.Juego clandestinoPor otro lado, fue consultado sobre la lucha que el IAS lleva adelante contra el juego clandestino. Al respecto, indicó: “La situación de la pandemia fue negativa en ese sentido porque sabemos que los lugares de juegos oficiales hoy están cerrados. Y entonces aparecen y comienzan a proliferar lugares clandestinos, es por eso que en este tiempo el IAS realizó presentaciones en el área judicial, denuncias por existir juegos que no están avalados por el organismo provincial”.