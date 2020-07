La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó 1040 inspecciones en 80 días

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, informó que en los últimos 80 días de trabajo se han realizado más de 1.040 inspecciones, 1.411 actas de Infracción, 127 clausuras preventivas y el secuestro de más de 153 toneladas de mercaderías vencidas y no aptas para el consumo.El balance incluye todas las actuaciones realizadas en los últimos 80 días de trabajo en el marco de las medidas dispuestas por el Gobierno provincial a través del Consejo de la Prevención de la pandemia, en Formosa, en un trabajo coordinado y articulado con diversos organismos del estado provincial y los intendentes de las diferentes localidades, permitió que pudieran realizarse hasta el momento tareas de control y fiscalización en 26 localidades.El informe destaca que en estos últimos 80 días de trabajo la Subsecretaría “recibió más de 1.020 denuncias a través de las distintas vías habilitadas para que los formoseños puedan reclamar y denunciar incumplimientos, en tal sentido el 35% de ellas fueron por los abusos en los precios de los alimentos y el incumplimiento de los precios máximos, el 20% por mercaderías vencidas o en mal estado en los comercios y el 45 % restante responden a denuncias varias” de los consumidores.Asimismo, se afirma que “en estas acciones se prioriza la decisión de nuestro gobernador de cuidar la salud integral y el bolsillo de todos los formoseños, son acciones que permitieron realizar 1.994 actuaciones y ejecutar 1.040 inspecciones en comercios de diferentes escalas para el control del cumplimiento de la Resolución 100/20 de Precios Máximos, la calidad de las mercaderías en góndolas y depósitos según lo establece el propio Código Alimentario Nacional, así como la correcta exhibición de precios y el control de precios góndola – caja entre otras acciones tendientes a garantizar el acceso a los bienes básicos de consumo en forma justa y a precios razonables”.El equipo fiscalizador de la Subsecretaría está conformado mayoritariamente por jóvenes profesionales capacitados constantemente para realizar dichas tareas de inspección y aclara “que son competencia de la Subsecretaria, en acompañamiento con inspectores de Rentas, personal de la Policía de la Provincia y municipios”.En este marco, se detalló que el organismo actuó en supermercados, autoservicios, almacenes, carnicerías, verdulerías, farmacias, cadenas mayoristas, avícolas, entre otros, de toda la provincia, en las cuales, se labraron 1.411 actas de infracción en las que el 20% (285) fueron realizadas por incumplimiento a la Resolucion 100/20 de Precios Máximos.“Cuando los fiscalizadores de la Subsecretaria constatan en el comercio que los precios máximos de los productos no se cumplen, lo que se hace es hacer corregir el precio en góndola y en caja y además se infracciona a la empresa o comercio que no cumple con la norma”, advierte el informe.Además, “toda la cadena de comercialización está alcanzada por la obligatoriedad de respetar el cumplimiento de los precios máximos de los productos que comercializa y están considerados esenciales", esta obligatoriedad no solo es sobre el listado de más de 2000 productos establecidos para Formosa, sino para todos los que comercializan retrayendo los precios a los vigentes al 06 de marzo de este año.Por lo que “de estas actuaciones y en uso de las facultades conferidas por ley a este organismo provincial, se realizaron 127 clausuras preventivas de las cuales 5 de ellas por Incumplimiento a la Res 100/20 de Precios Máximos, 32 por falta de Habilitación para funcionar y 90 por Mercaderías vencidas o en mal estado encontradas en góndola o en depósito”.Mercaderías vencidasEn este marco, se destaca que como resultado de las actuaciones realizadas por la Subsecretaria, hasta el momento, se secuestraron y destruyeron 153.450 Kg., vencidas, no aptas para el consumo o en estado de descomposición. “Fueron secuestradas de góndola y depósitos de 353 comercios que claramente ponían en riesgo la salud de los formoseños”.Todas las actuaciones realizadas generaron sus correspondientes sumarios administrativos y, posteriormente de que los comercios, distribuidores, empresas productoras y proveedores presenten la documentación requerida y realicen sus descargos, se procede a la aplicación de multas en los casos que correspondan.“La decisión de nuestro gobernador de instalar en nuestra provincia la planta de fraccionamiento de gas envasado en garrafas a través de REFSA GAS, ha permitido intervenir en este mercado en toda la provincia para garantizar el abastecimiento y el cumplimiento de los precios de referencia para los formoseños”, subrayan desde el organismo.Y, en ese sentido, afirman que “se trabajó en conjunto con las distribuidoras locales para que en la ciudad capital se establecieran 11 puntos donde se comercializa la garrafa de 10kg al precio oficial de $350, y el acompañamiento del personal de dicha empresa por el interior de la provincia al momento de fiscalizar, permitió que se garantice ese precio al momento de comercializar”.